González arremetió contra Leonidas Iza al recordar acuerdo de Tixán: Esto dijo

La expresidenta de la Revolución Ciudadana cuestionó, un año después del encuentro, el rol del dirigente indígena

Luisa González y Guillermo Churuchumbi en Tixán, en la unión con Pachakutik, el 30 de marzo de 2025.

La excandidata presidencial y expresidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, no solo arremetió contra su coidearia, la prefecta de Pichincha Paola Pabón. En medio de esos señalamientos, también recordó el acuerdo de Tixán y el rol de Leonidas Iza, entonces presidente de la Conaie.

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La exaspirante presidencial reapareció en el debate público con un mensaje dirigido a Pabón. Criticó su posición frente a la decisión del CNE de adelantar las elecciones seccionales de 2026. Pabón sostuvo: “Nos llevan al proceso electoral más irregular y manoseado de la historia”.

González, a través de su cuenta de X, respondió: “Con todo respeto compañera, el proceso electoral más irregular y manoseado de la historia es el que inició el 13 de abril de 2025, lamentablemente con sus felicitaciones y aplausos”.

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La exdirigente correísta aludió a la segunda vuelta electoral que definió el segundo periodo de Daniel Noboa como presidente de la República. El correísmo sostuvo entonces la tesis de un fraude, basada en el uso de una tinta especial en esferográficos provistos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Por qué González habló de Leonidas Iza?

La posición de Luisa González generó críticas de varios sectores, incluso de militantes de su propio movimiento. Ante ello, decidió responder a una publicación de la abogada Dolores Miño, en la que se cuestionaba que centrara su atención en la pugna con Pabón y no en la situación interna de la organización.

En su respuesta, la excandidata presidencial hizo un recuento, desde su perspectiva, de los factores que incidieron en el escenario actual. Fue entonces cuando mencionó el acuerdo de Tixán. “Llegó aquí (el Ecuador) porque luego de una larga lucha para la unidad en el Acuerdo de Tixán, quien debía asistir lo hizo por zoom y con un discurso de ataques hacia hechos pasados”. Sin mencionarlo de forma explícita, la referencia apuntó a Leonidas Iza.

Respeto las posturas porque entiendo que cada quien lo hace desde su realidad y puede que mis palabras no gusten a muchos y está bien pero no estoy para dar gusto a todos, para eso los colores 😏



Vivo en Manabí, vivo lo que es realmente el país cuando a mi familia y amigos… https://t.co/7aGvF8VDEe — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) March 27, 2026

El 30 de marzo de 2025, a 12 días del balotaje de abril, en Tixán —parroquia del cantón Alausí (Chimborazo)—, Pachakutik y el correísmo firmaron un acuerdo programático. Aunque la convocatoria para la firma estuvo a cargo de Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de PK, la ausencia de Iza fue uno de los aspectos más comentados.

El dirigente participó de manera virtual. Durante su intervención, aludió a los cuestionamientos del expresidente Rafael Correa al movimiento indígena durante su gobierno. También marcó distancia con el correísmo y dejó en manos de González la posibilidad de deslindarse de Correa.

Luisa González fue la candidata presidencial del correísmo en las elecciones de 2025. Archivo

Finalmente, los resultados de la segunda vuelta presidencial evidenciaron que el acuerdo no tuvo un efecto determinante en el resultado. Noboa se impuso en el balotaje con cerca de 11 puntos de diferencia.

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