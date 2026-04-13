La independencia judicial puede convertirse en un acto de alto riesgo cuando las decisiones de los jueces son sometidas a presiones o amenazas de sanción.Imagen generada con IA

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Nuestro país ofrece varios deportes extremos: rafting, canopy, bungee jumping y un largo etcétera. Escuchamos “deportes extremos” y nuestro cerebro, automáticamente por un fenómeno asociativo, piensa en alguno de ellos. Pero no se agota ahí, pues aquí, un deporte extremo que es hoy por hoy quizá el más peligroso porque puede perjudicar a gente honesta y a sus familias, es ser un juez independiente.

La justicia que criticamos, pero también debemos proteger

En nuestra actitud de ser quejumbrosos no se escapa la queja sobre la justicia; decimos que es lenta y burocrática, pero no debemos dejar de lado el tema de la independencia, pues si no la exigimos, estamos realmente jodidos.

Sin ánimo alguno de defender a los investigados en el caso Goleada, a quienes ni siquiera conozco, vi con real preocupación que se ha presentado una denuncia por el delito de prevaricato contra los jueces que resolvieron la apelación de la prisión preventiva dictada. Para el caso puntual, ellos habrían delinquido al haberse “extralimitado”, resolviendo en contra de lo que la ley manda, por el hecho de revocar dicha medida.

Además, con esta denuncia se demuestra un profundo desconocimiento de Derecho Procesal y de Derecho Penal, tanto más que nadie ni ha ratificado el estado de inocencia, ni ha condenado a los procesados. Esto se verá luego y por un Tribunal de Garantías Penales.

Un mensaje preocupante para la carrera judicial

El mensaje de querer enjuiciar penalmente a servidores, investigarlos administrativamente en casos como este, es una clara intromisión a la independencia judicial y un mensaje desalentador para quienes, con sobrados méritos, pretenden iniciar o seguir una limpia carrera judicial.

La importancia de decidir con independencia

Dejemos que los servidores judiciales, en los que se incluye a los fiscales, actúen con independencia, en procura de que funcione el sistema de administración de justicia.

A este Tribunal, con una jueza ponente impoluta, le ha tocado tomar una decisión políticamente compleja. A veces, a todos nos toca salir de lo cómodo, arriesgar nuestro trabajo y hasta la tranquilidad personal y familiar. Pero, ¿saben qué es lo más importante? Estar tranquilo con nuestra conciencia. A ella no se la engaña, es así de sencillo.