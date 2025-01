Guayaquil: dinero del nuevo aeropuerto se usó para comprar bonos y pagar otras obras

La construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, pese a las dificultades de vía a la costa, ha sido una empeñosa promesa de administraciones pasadas, las de Jaime Nebot y Cynthia Viteri. Ahora, dicho proyecto está en las manos de Aquiles Álvarez, quien en tiempos de campaña, consideró la postergación de la megaobra porque, a su criterio, no era una prioridad. Sin embargo, el funcionario cambió de opinión al llegar a la Alcaldía. En septiembre de 2023, él dijo que, según la planificación, el aeropuerto estará terminado en 2031, pero más pequeño.

(Le puede interesar: Contraloría auditará contratos millonarios de comunicación del Municipio de Guayaquil)

El fideicomiso para la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil

La construcción, que aún no despega, se soporta en un fondo que administra el Fideicomiso Mercantil Fondo Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil (administrado por Fiducia S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles), que para el 2023, según Álvarez, ascendía en unos $ 340 millones. No obstante, dicho fondo ha experimentado una modificación entre 2023 y 2024, debido a “inversiones en papeles” que ha realizado el fideicomiso.

Contratos de comunicación: Municipio de Guayaquil duplicó inversión entre 2023 y 2024 Leer más

En una revisión de EXPRESO a las sesiones del Concejo Cantonal de Guayaquil en el último año de Álvarez, se identificó que en dos ocasiones el Municipio de Guayaquil ofreció un negocio al fideicomiso: que le compre bonos del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas dio papeles al cabildo por concepto de pago de deudas), que no son otra cosa que instrumentos de deuda que emite un gobierno para obtener fondos y que se le garantiza al beneficiario un rendimiento semestral.

Estos negocios se hicieron efectivos a través de convenios interinstitucionales que fueron aprobados por el Concejo Cantonal.

De acuerdo con la documentación revisada, el jueves 14 de diciembre de 2023 se aprobó la primera venta, por $46.568.917. Con ello, la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil se comprometió a realizar un primer pago el 15 de diciembre de 2023 por $ 24 millones; y, un segundo pago, a partir del 15 de enero de 2024, por $22.568.917. En los documentos se detalla que el plazo es de tres años (para recuperar el capital), con una tasa de interés del 6%.

Según el acta de la sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil del 4 de marzo de 2024, una mayoría de concejales autorizó la suscripción de otro convenio, cuyo monto ascendía a $23.284.458.

La observación a convenio interinstitucional

En ese entonces, la edil Ana Choez cuestionó la negociación. “Negociar con bonos del Estado no es algo menor. A mí me parece una operación muy delicada, y, en este caso, no veo que hay un informe de viabilidad de riesgos y tampoco veo que existe una Carta de Instrucción del Constituyente para que este Fideicomiso comparezca a suscribir”, dijo.

EXPRESO también buscó respuestas sobre el destino del dinero que entró a las arcas del cabildo, que provino del fondo para construir el aeropuerto.

Un manto "confidencial" sobre el destino de millones de dólares

Los millonarios convenios de los que evita hablar el Municipio de Aquiles Álvarez Leer más

El director financiero municipal, Jorge Dillon, justificó las transacciones al ser inversiones que están garantizadas por el mismo Estado y que dichos fondos sirvieron para dar flujo de recursos al cabildo.

En una entrevista que se realizó este miércoles 29 de enero, él le dijo a EXPRESO que no se sabe de memoria el destino de los recursos, pero que la mayoría se destinó a obra pública. “No necesariamente construir nueva obra porque hay una planificación. Hay que honrar a las obligaciones financieras contraídas”, indicó sin dar detalles sobre qué obras o trabajos se hicieron.

RELACIONADAS La costosa campaña publicitaria de Aquiles Álvarez para Guayaquil

Este Diario insistió en los detalles. Y en medio de lo que contestó dijo que hay información confidencial:

Periodista: El Municipio de Guayaquil recibió dinero de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, ¿qué se hizo con los millones de dólares?

Director financiero: "Se pagó obra".

Periodista: ¿Obra de qué tipo? Necesito tener los detalles. Hacia dónde fue el dinero.

Director financiero: "Uf. No me lo sé de memoria, pero estaba, la mayoría se destinó a obra pública".

Periodista: ¿Nueva obra?

Director financiero: "No es necesariamente construir nueva obra porque existe una planificación. Esa planificación hay desembolsos que se tienen que hacer. Hay que honrar también a las obligaciones financieras contraídas. No podemos pagar las obligaciones con bonos. Tenemos que pagar solamente la obra. Entonces ya existía una planificación establecida que tiene que honrarse esos pagos. La mayoría fue a obra en el 2023 (...)".

Periodista: ¿Qué tipo de obra? Es que usted me dice "obra" y se pueden meter muchas cosas en el saco. (En este momento interviene una de las comunicadoras de municipio y se compromete a pasar la lista de las obras. Luego habla la asistente del director financiero, pero no asegura si se puede dar el detalle del destino del dinero).

Periodista: Entonces, ¿es posible o no que ustedes puedan identificar hacia dónde se fueron esos millones de dólares?

Asistente financiera: "Así como la obra tal y eso, lo, lo, o sea (sic)".

Director financiero: "Sí le puedo, se puede ver un resumen. No le vamos a dar el nombre del proveedor. Obviamente, le vamos a decir para tal tipo de obra se fue".

Periodista: No me lo pueden dar, ¿por qué motivo?

Director financiero: "Es que eso es algo muy confidencial de cada, sa (sic)".

Periodista: ¿Por qué? Sí es dinero público. Son proveedores (de una institución pública).

Director financiero: "Pero no necesariamente tengo que decir, revelar para qué obra y qué constructor".

Periodista: No. Eso es dinero público. Es dinero del pueblo. ¿Por qué la confidencialidad?

Al final de la entrevista, el funcionario dijo que enviaría información relacionada con los montos de las transacciones de bonos por efectivo y el detalle del destino del dinero, pero hasta el cierre de la edición eso no ocurrió.

´Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡suscríbete aquí!