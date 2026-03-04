Expreso
Arsenal
Arsenal es el líder de la Premier League 2025-26.EFE

Brighton vs Arsenal EN VIVO: sigue aquí los detalles y alineaciones | Premier League

El equipo de Mikel Arteta quiere mantener la ventaja sobre Manchester City en la tabla de posiciones de la Premier League

La Premier League 2025-26 entra en una fase decisiva y el liderato está en juego. Arsenal visitará a Brighton & Hove Albion por la fecha 29 con la misión de sumar tres puntos que lo mantengan en la cima de la tabla de posiciones.

(Te invito a leer: Brighton vs Arsenal: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO Premier League 2025-26)

El compromiso se disputará este miércoles 4 de marzo de 2026, desde las 14:30 (hora de Ecuador), en el Brighton Stadium.

Arsenal llega como líder del torneo

Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, lideran el campeonato con 64 puntos, cinco más que su inmediato perseguidor, Manchester City, que suma 59.

Piero Hincapié
Piero Hincapié será titular en la zaga de Arsenal.EFE

Para este duelo clave, Arsenal no podrá contar con Mikel Merino por lesión, mientras que Martin Odegaard y Ben White están en duda por molestias físicas.

Barcelona Botafogo

Barcelona vs Botafogo: resultado, goles y resumen del partido por Copa Libertadores

Leer más

No obstante, el poder ofensivo estará garantizado con Bukayo Saka, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli como referentes en ataque. Y en defensa, el ecuatoriano Piero Hincapié comandará la zaga londinense.

Brighton busca dar el golpe ante el puntero

Por su parte, Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, ocupa la casilla 12 de la clasificación con 37 unidades.

Las Gaviotas no tendrán a Stefanos Tzimas ni Adam Webster por lesión, mientras que Yasin Ayari es duda.

Opciones para ver Brighton vs Arsenal

En Ecuador, el Brighton vs Arsenal será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN 2 y ESPN 5, además por la plataforma digital Disney+ Premium.

Alineaciones confirmadas de Brighton y Arsenal

EN VIVO Brighton vs Arsenal

