Aquiles Álvarez: fecha, hora y qué se decidirá en la nueva audiencia de apelación

El tablero judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sufrió un traspié logístico. El Tribunal de Apelación de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha reprogramó para este jueves 5 de marzo de 2026, a las 14:00, la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa sobre el funcionario y otros cuatro procesados en el denominado caso Goleada.

La diligencia, originalmente pactada para el lunes 2 de marzo, quedó en el limbo debido a la ausencia del fiscal Dennis Villavicencio. Este "plantón" no pasó inadvertido: los magistrados solicitaron al Consejo de la Judicatura iniciar un proceso sancionatorio contra el agente. Además, en un giro jurídico relevante, el Tribunal declaró el abandono del recurso de apelación que la Fiscalía mantenía contra quienes gozan de medidas alternativas, blindando así su libertad ambulatoria a futuro.

Entre Turi y Latacunga: el futuro de los Álvarez

El recurso que se resolverá esta semana busca sacar de los centros penitenciarios a los principales señalados. Mientras Aquiles Álvarez permanece en la cárcel de Latacunga (Cotopaxi), sus hermanos Xavier y Antonio, junto a César Emilio Bravo y Fernando Peñaherrera, cumplen la medida en la cárcel de Turi (Azuay).

Todos son investigados por presunta delincuencia organizada. La tesis de la Fiscalía apunta a un esquema de comercialización irregular de diésel subsidiado. Supuestamente, el combustible destinado al sector naviero nacional (con precio preferencial) era desviado para abastecer a naves internacionales que deben pagar el valor real de mercado. Empresas familiares como Copedesa, Corpalubri y Ternape están bajo la lupa de los investigadores.

Un punto de inflexión político y legal

La decisión que tomen los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez marcará el rumbo de la administración de Guayaquil. Si el Tribunal revoca la prisión preventiva, Álvarez podría retomar sus funciones y enfrentar en libertad el juicio por su otro proceso penal, el caso Triple A (por presunta distribución ilegal de combustibles), cuyo inicio está previsto para el 7 de marzo.

Por ahora, el Puerto Principal sigue bajo el mando de la vicealcaldesa Tatiana Coronel Flores, luego de que el Concejo Municipal extendiera la licencia sin sueldo del alcalde hasta el 26 de marzo. Mientras la defensa, liderada por Ramiro García, sostiene que la prisión es un "castigo anticipado", la ciudad aguarda a saber si su personero municipal volverá al sillón de Olmedo o si su estancia en la Sierra se prolongará.

