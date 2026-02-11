¿Quién es Tatiana Coronel? La nueva alcaldesa subrogante de Guayaquil

Tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, este 10 de febrero de 2026, la administración de Guayaquil queda bajo el mando de Tatiana Coronel. La funcionaria, quien se desempeñaba como vicealcaldesa, asume desde hoy como alcaldesa subrogante, activando el protocolo legal de sucesión para evitar un vacío de poder en el Puerto Principal. Su ascenso no es discrecional, sino una obligación normativa que busca dar continuidad a la gestión municipal.

Formación técnica y trayectoria en el Cabildo

Tatiana Coronel, de 35 años, es Economista graduada por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Su trayectoria en la administración pública de Guayaquil se ha desarrollado de manera escalonada; previo a su designación como vicealcaldesa, ejerció la dirección de Vinculación con la Comunidad.

Durante su gestión en dicha dirección, Coronel coordinó proyectos enfocados en la asistencia social y la intervención de espacios públicos. Su perfil técnico en el área económica, sumado a su experiencia en el trabajo territorial, han sido factores clave para su posicionamiento dentro del Concejo Cantonal, donde cuenta con el respaldo del bloque mayoritario.

Sucesión automática y respaldo legal

El rol de Coronel como alcaldesa subrogante está estrictamente amparado en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). El artículo 62 de esta ley establece que, ante ausencias temporales del alcalde que superen los tres días, la subrogación por parte de la vicealcaldesa es inmediata y automática.

Este marco legal garantiza que el Municipio de Guayaquil mantenga su operatividad administrativa y financiera sin necesidad de nuevas votaciones. De extenderse la situación judicial del alcalde titular, Coronel posee la facultad legal para liderar el Cabildo hasta el final del periodo en 2027.

Designación y ascenso a la Vicealcaldía

La llegada de Tatiana Coronel a la Vicealcaldía de Guayaquil se formalizó el jueves 15 de mayo de 2025, durante la sesión ordinaria No. 105 del Concejo Cantonal. Coronel fue designada para reemplazar a Blanca López, tras una propuesta presentada por la concejala Emily Vera como primer punto del orden del día.

La elección se concretó con 12 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, en una sesión presidida por el alcalde Aquiles Álvarez. Tras un debate de aproximadamente 40 minutos, el cuerpo edilicio ratificó su nombramiento, consolidándola como la segunda autoridad del cantón y la figura legal para la subrogación que asume hoy.

