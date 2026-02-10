Expreso
PLAN SALUD
Marian Rojas Estapé, médica, especialista en psiquiatría y autora
Marián Rojas Estapé, especializada en psiquiatría, sostiene que entender cómo funciona elcerebro, gestionar las emociones y cultivar hábitos saludables puede hacer que “te pasen cosas buenas”.IG; @opendir_alc

Tres libros de autoayuda para encontrar sentido, equilibrio y bienestar

Tres libros de autoayuda con estilos distintos que invitan a reflexionar, aceptarse y vivir con mayor equilibrio

  • Revista EXPRESIONES

La autoayuda no es un territorio uniforme. Existen múltiples caminos para abordar el crecimiento personal, la búsqueda de sentido y el bienestar emocional. Estas tres propuestas editoriales lo demuestran desde enfoques muy distintos: la reflexión existencial, la crudeza honesta y el análisis científico de las emociones. Tres estilos, tres voces y un mismo objetivo: ayudar al lector a comprenderse mejor y enfrentar la vida con mayor claridad.

El hombre en busca de sentido, de Viktor E. Frankl

Considerado un clásico universal, este libro trasciende el testimonio histórico para convertirse en una profunda lección existencial. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, narra su experiencia personal para reflexionar sobre la dignidad humana, la libertad interior y la capacidad de encontrar sentido incluso en las circunstancias más extremas.

A partir de su vivencia, desarrolla la logoterapia, un enfoque psicoterapéutico centrado en la responsabilidad individual y en la búsqueda de propósito. Con más de 16 millones de copias vendidas y traducciones a más de 50 idiomas, es una obra que interpela a lectores de todas las generaciones.

Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marián Rojas Estapé

Desde una perspectiva médica y psicológica, la psiquiatra Marián Rojas Estapé analiza cómo la gestión de pensamientos y emociones influye directamente en la salud mental. 

En Cómo hacer que te pasen cosas buenas, la autora plantea que la felicidad no depende de lo que sucede, sino de cómo se interpreta. 

En sus páginas, Rojas Estapé ofrece herramientas prácticas para manejar el estrés, la ansiedad y los miedos. on un lenguaje claro y accesible, invita a vivir de forma equilibrada en el presente, superando heridas del pasado y proyectándose al futuro. 

El libro es uno de los más vendidos en mercados de lengua hispana y es considerado una referencia en bienestar emocional.

El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda, de Mark Manson

Lejos de los discursos motivacionales tradicionales, Mark Manson propone una mirada directa y sin adornos sobre la vida

Con humor irreverente y una honestidad poco común, el autor invita a aceptar las limitaciones personales, abandonar expectativas irreales y aprender a convivir con la adversidad. Su mensaje es claro: el verdadero empoderamiento nace al reconocer nuestras imperfecciones. 

Convertido en un fenómeno editorial con más de 15 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 65 idiomas, este libro conecta especialmente con una generación cansada de la positividad forzada.

