El verdadero sentido de los sueños y por qué no son simples fantasías

Todas las culturas se han tomado el tiempo de pensar en el significado de los sueños. Han sido entendidos como voces de los dioses, profecías o como buenos y malos augurios. Freud fue el primer científico que estudió el sueño como un fenómeno clínico y logró establecer que los sueños están hechos de imágenes de nuestra vida despierta que no solo reaparecen, sino que se reorganizan en la mente mientras dormimos. Su función es sencilla y, a la vez, sorprendente: ayudarnos a seguir durmiendo.

“El sueño es el guardián del dormir”, nos dice Freud. Da un ejemplo muy claro, que casi todos podemos reconocer: el estudiante que sueña que ya se ha despertado para ir a clases, que ha apagado la alarma y se ha vestido, pero que de pronto se despierta una hora más tarde. El sueño hace exactamente eso: se sirve de nuestra imaginación para mantener el estado del dormir.

La actividad mental no desaparece cuando dormimos. Sin los sueños, las emociones del día y los problemas o preocupaciones que no hemos resuelto podrían impedirnos dormir. En el caso del alumno que duerme unas horas de más, el sueño proyecta una escena deseada para que el cuerpo pueda seguir descansando.

Cuando el lenguaje onírico se vuelve enigmático

Claro que no todos los sueños son tan claros y directos. Hay sueños más complejos, a veces desconcertantes, que nos cuesta mucho interpretar. Esto ocurre porque soñar es hablar un lenguaje distinto que mantiene un vínculo indirecto con nuestras preocupaciones más profundas.

Así como podemos perder la paciencia con alguien que no nos ha hecho daño, pero que por asociación nos recuerda a quien sí lo hizo, el sueño nos lleva a soñar con cosas que, en apariencia, no tienen nada que ver con aquello que realmente nos preocupa.

Los estudios más actuales, que no siempre están de acuerdo sobre la función y el significado de los sueños, coinciden al menos en que soñar es importante en la regulación de las emociones. Es por eso que siempre se sueña con algo específico, y por algún motivo, lo que los vuelve interpretables y distintos para cada persona.

Vale la pena anotar un sueño de vez en cuando y seguir las asociaciones para ver qué se logra descubrir. No conviene tomarlos como profecías ni como señales, pero tampoco descartarlos como disparates de la mente: en los sueños, algo de nosotros sigue hablando mientras dormimos.

