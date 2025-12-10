Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a marcar distancia de quienes lo señalan de actuar bajo directrices políticas externas y, al mismo tiempo, defendió su cercanía con el expresidente Rafael Correa. Lo hizo al referirse a los cuestionamientos sobre su rol dentro de la Revolución Ciudadana, movimiento político con el que llegó a la Alcaldía de Guayaquil en el 2023.

En su enlace radial realizado la mañana de este miércoles 10 de diciembre, Álvarez criticó que en la política ecuatoriana sea común exigir afiliaciones formales a ciudadanos que, al obtener un cargo de elección popular, se desvinculan del movimiento que los auspició.

"Estamos acostumbrados a exigir firmar un papelito para afiliarse a los partidos, llegan a la Asamblea y se desafilian. Entonces esos son los delincuentes que están acostumbrados a no honrar la palabra, yo en cambio creo que la palabra vale más que cualquier papel firmado y lo hemos venido demostrando", expresó el primer personero municipal.

Añadió que no entraría en disputas con Luisa González, actual presidenta de la Revolución Ciudadana, por su participación en dicho movimiento. "Por supuesto, no me formé ahí porque nunca he sido político. Eso sí, no soy politiquero tampoco y no voy a caer en ese tipo de situaciones", dijo.

Aquiles Álvarez: "Rafael Correa me pidió que hagamos las cosas bien"

El alcalde de Guayaquil destacó su relación personal con Rafael Correa, de quien dijo compartir "visiones sociales y causas relacionadas con mejorar la vida de los ciudadanos".

Aseguró que esa relación siempre ha estado basada en la ausencia de exigencias. “Él ha sido incapaz, nunca, de pedirme nada”, sostuvo, al enfatizar que el expresidente no condicionó su respaldo político.

Álvarez explicó que lo usual en la política es que los partidos pidan cargos o áreas administrativas a cambio de apoyo electoral. Sin embargo, insistió en que Correa no le pidió ninguna dirección municipal, empresa pública ni espacio de poder tras su victoria.

"(Correa fue) incapaz de decirme 'Aquiles, nosotros confiamos en ti, yo pedí que te lances, y te respaldamos a full y yo creo que...me gustaría...porque necesitamos fortalecer la Revolución, necesito que me des la ATM, necesito que me des la empresa de acá, necesito la dirección de acá'. Cero.

Obviamente, yo tampoco lo hubiese aceptado", señaló el alcalde.

Según Álvarez, el único “pedido” que recibió del expresidente fue una recomendación: “Que hagamos las cosas bien. Que luchemos por los guayaquileños”. Relató que, más allá de eso, las conversaciones con el exmandatario se limitan a alertas ciudadanas sobre servicios públicos, como luminarias dañadas en algunos sectores.

Aquiles Álvarez a Luisa González: "¿Quién fue el único que peleó en primera línea para que ella busque llegar a la Presidencia?"

El alcalde también respondió a críticas de Luisa González, quien ha insistido en que él no forma parte de la Revolución Ciudadana. Álvarez afirmó que fue justamente él quien se “inmoló” políticamente en defensa de la candidatura de González cuando buscó la Presidencia, incluso enfrentando intentos de destitución por apoyarla.

"Lo que más me da risa es que Luisa dice no soy de la Revolución, pero, ¿quién fue el único que peleó en primera línea para que ella busque llegar a la Presidencia? ¿quién se inmoló? ¿a quién han perseguido? ¿a quién le han cerrado los negocios? ¿quién es el que estuvo como carne de cañón? Me han querido destituir dos veces, incluso uno por supuestamente apoyarla a ella públicamente. Ahí uno va conociendo a las personas", expresó Álvarez.

