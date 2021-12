Tal vez el término ‘cut out’ no le diga mucho, pero si se lo lleva a la practicidad, hace referencia a los cortes (o aberturas) en el diseño de una prenda.

Así que si es una apasionada de la moda, es momento entonces de incorporar esta tendencia a su armario, y también a su vocabulario fashionista.

Según comentó la asesora de imagen Daniela Guzmán, “esta moda surgió durante la década de los 90 y se volvió a ver en las pasarelas de grandes casas de diseñadores a finales del 2020 para marcar las tendencias de este año”.

Es así que las aberturas están logrando protagonismo en piezas que van desde camisas, vestidos, suéteres hasta pantalones.

Con este detalle además de lograr una imagen mucho más sensual “se puede crear el efecto de cintura más pequeña cuando los cortes son en los laterales de la prenda”.

Sin embargo, son cortes que cuestan un poco lucirlos. Guzmán no sugiere esta tendencia en la zona de la cintura si es que no tienen el abdomen tonificado, ya que el efecto no será favorable. Pero pueden llevarla en otras áreas como la zona de los hombros o escotes de una blusa.

La clave es crear balance, si por ejemplo, “la prenda superior ya tiene aberturas puede combinarla con una pieza más cubierta como unos ‘mom’ o ‘boyfriend’ jeans”, comentó la asesora.

Sin duda, las aberturas toman relevancia en esta temporada donde el calor se sentirá más y será una excusa perfecta para lucir más piel de la que suele estar acostumbrada a mostrar.

¿Se anima a vestir esta tendencia? En SEMANA hemos compuesto cuatro looks con aberturas en diferentes áreas para que le sirvan de inspiración en su próximo evento.

Si no desea arriesgar opte por aquellas piezas con la abertura arriba del abdomen y estará lista para una salida casual.

Los cortes en la cintura favorecen a las mujeres con menor estatura porque suma centímetros y favorece las curvas.

Las aberturas toman relevancia en esta temporada. JUAN FAUSTOs