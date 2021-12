A sus 27 años, Ansel Elgort ha cosechado grandes triunfos en el cine estadounidense. Su carrera empezó desde niño, ya que empezó a estudiar en la escuela de bellas artes en Nueva York. Su inicio en el cine se da con el pie derecho, ya que comienza a protagonizar grandes franquicias surgidas de la literatura adolescente como Divergent, Paper Towns y Bajo la misma estrella.

Pero en este 2021 su carrera actoral se amplia como solo el teatro musical lo permite hacer. Aunque su desempeño - en su etapa de estudiante- va desde El cascanueces y El lago de los cisnes con el New York City Ballet, es la primera vez que muestra su voz y talento en la danza como parte de una cinta como en Amor sin barreras.

Esta es la versión de Steven Spielberg, que originalmente es una producción de Broadway de 1957 que se convirtió en un éxito internacional.

Aquí Elgort interpreta a Tony, un muchacho hábil para desenvolverse en las calles de la ciudad pero al mismo tiempo muy romántico que se enamora de María (la debutante Rachel Zegler) en medio de una guerra feroz entre los Jets (una pandilla de chicos blancos a la que Tony solía pertenecer) y los Sharks (una pandilla de puertorriqueños liderada por el hermano de María (Bernardo, interpretado por David Álvarez) en los años cincuenta en Nueva York.

"Vi Oklahoma en Broadway cuando tenía cuatro años. Me encantó y quería estar en el escenario, recuerdo que les dije a mis padres, y siempre escuchábamos los musicales en el auto. Yo me puse firme en punto y les dije: 'Quiero estar en Broadway. Eso es lo que quiero hacer'. Hice muchos musicales en la secundaria y en el verano. Sin duda fue mi primer amor", explicó el actor.

La peli que ahora protagoniza es una de sus favoritas. Ansel recordó que conoció Amor sin barreras gracias a su papá. "Él la vio cuando era adolescente, con su hermano, y le encantó. Así que cuando era chico, me lo hicieron ver, primero la película probablemente".

Otro de los datos curiosos es que cuando tenía 12 años realizó una versión para el campamento de teatro de Stagedoor Manor. En 2008 la vio finalmente en Broadway.

El proceso de casting y ensayos fue muy largo y riguroso. Cerca de un año para estar listos antes del rodaje. Pero el momento en el que se enteró que ganó el papel de Tony jamás lo olvidará. "Nunca contesto números desconocidos en mi teléfono, pero un día contesté uno por una corazonada y era el propio Steven, que ahí me lo dijo. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá y mi papá, y los dos lloraron de emoción. Están muy orgullosos de mí, me apoyaron de manera extraordinaria en mi proceso de perseguir este sueño. Este papel es la síntesis de todo lo que he querido hacer toda mi vida, así que no podría estar más agradecido".

Con Amor sin barreras, que ya se encuentra en cines locales, Ansel cumple todos sus sueños. "Quería tener un papel protagónico en un musical y ser dirigido por Steven Spielberg. Lo cumplí".