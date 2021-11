Spiderman No Way Home

La mañana del 29 de noviembre tomó por sorpresa a los internautas, fanáticos del cine y trabajadores de los cines del país. Todo gracias al furor que ha traído consigo el inicio de la preventa para el estreno de Spider-Man No Way Home.

EXPRESIONES pudo constatar que los complejos de cines locales tuvieron largas filas hasta el medio día ya que las compras online tuvieron fallas por la alta demanda. Las páginas oficiales y las aplicaciones de Supercines y Cinemark presentaron inconvenientes pero estos ya fueron resueltos y están habilitadas.

"Es la mejor preventa de la historia en Ecuador, solo comparable con Avengers", dice Jorge Cáceres gerente de Cinemark de Mall del Sur. Esto ha hecho que las entradas para el día 15 de diciembre estén agotadas y para el 16 quedan muy pocas. Pero para los días posteriores ya se están abriendo funciones.

Daniel Vargas (22) es uno de los fanáticos de Spiderman que trasnocharon para intentar conseguir boletos pero tuvieron que asistir a las boleterías para adquirlos. "Al principio hice el intento por medio de la aplicación y la página web. Ya se veía venir que iban caídas en el sistema debido que 30 minutos antes ya las plataformas en línea presentaban lentitud al cargar la página. Sin exagerar, estuve tratando desde la media noche hasta las 5 de la madrugada. Pero decidí dormir e intentar por la mañana. Ya viendo que el problema continuaba contacté con un amigo, y el fue a realizar la compra en ventanilla de El Dorado", relató.

La opción con el aplicativo móvil empezó a funcionar al medio día después de varios intentos, comenta Arturo Coellar de 28 años. Aunque estaba entusiasmado para verla el 15 de noviembre no encontró disponibilidad. "Compré dos entradas por la aplicación de Cinemark para el viernes 17 en la noche. Me iba a rendir pero me puse a cargar la app varias veces y lo logré. Yo no haría fila si tengo la posibilidad de hacerlo por intenter", recalcó.

Los usuarios en redes sociales se mantuvieron al tanto de las novedades por esta compra dando consejos de los complejos de cine que tenían menos fila o estaban con salas disponibles. Las cadenas locales están respetando el 75% de aforo en cada función, por lo que esto reduce la capacidad de venta por sala.

Una película muy esperada

Spider-Man No Way Home es la tercera película planeada para el héroe interpretado por Tom Holland. estaba programada para estrenarse el 16 de julio de 2021, pero a raíz de la pandemia de COVID-19, el estreno fue re-programado para el 17 de diciembre de 2021 en Estados Unidos.

Los fanáticos tienen gran interés en esta historia por algunos rumores que hablan de la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en esta historia, volviendo a interpretar al arácnido de Nueva York. Con esto se uniría la teoría de los multiversos de Marvel.