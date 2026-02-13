Alejandra Jaramillo y Beta Mejía en la cuerda floja en ¿Apostarías por mí?

La ecuatoriana y el colombiano corren el riesgo de ser eliminados del reality de TelevisaUnivision

Alejandra Jaramillo y su novio, Beta Mejía, están en la cuerda floja en el reality ¿Apostarías por mí? La pareja fue la de menor rendimiento en un desafío y, automáticamente, quedó en riesgo de eliminación. Un reto puso a prueba cuánto se conocen realmente las parejas. A través de una serie de preguntas, demostraron si estaban verdaderamente sincronizados. Su bajo puntaje los dejó directamente nominados.

Tras conocer el resultado, La Caramelo confesó: “Nos sentimos súper bajoneados, pero con actitud positiva y confiando en Dios”. Un mensaje que demuestra que no pierden la fe ni las ganas de seguir. El reality, que se estrenó apenas el mes pasado, ya empieza con momentos intensos.

Su hijo pide apoyo

Sus compañeros del programa Siéntese quien pueda no tardaron en mostrarles su apoyo y pedir el respaldo del público.

Además, Sebastián, el hijo de Alejandra, también ha pedido votos para ella en redes sociales.

El espacio de TelevisaUnivision pone a prueba la resistencia física y emocional, así como la capacidad de tomar decisiones bajo presión de parejas que se encuentran en una casa en Brasil, todas ellas en competencia por un premio de 300.000 dólares.

