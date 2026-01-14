Alejandra Jaramillo quiere ganar 300.000 dólares

La presentadora participará en ¿Apostarías por mí? con su pareja, Beta Mejía

El nuevo reality show de TelevisaUnivision, ¿Apostarías por mí?, en el que participará la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, pondrá a prueba la resistencia física y emocional, así como la capacidad de tomar decisiones bajo presión, de doce parejas, todas ellas en competencia por un premio de 300.000 dólares.

La presentadora intervendrá con su novio, el colombiano Beta Mejía. Ambos, al igual que los demás concursantes, viajarán a Brasil, donde está previsto el desarrollo del programa. El estreno está programado para el domingo 18 de enero en horario estelar.

Antes de su partida, a Alejandra Jaramillo se le organizó una despedida durante su última emisión en ¡Siéntese quien pueda!, espacio del que formaba parte como panelista.

Permanecerán en una villa en Brasil

Las parejas permanecerán aisladas del mundo exterior en una villa equipada con 60 cámaras, renunciando por completo a su privacidad. Durante la convivencia deberán enfrentar retos, apuestas y tentaciones, que pondrán a prueba la fortaleza de sus relaciones y su capacidad de trabajo en equipo.

Siguiendo el formato de otros reality shows como La casa de los famosos o La granja VIP, los competidores serán monitoreados 24 horas, los siete días de la semana.

El elenco también incluirá a Salvador Zerboni y Marce Ruiz, Lorenzo Méndez y Claudia Galván, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Alina Lozano y Jim Velásquez, René Strickler y Rubí Cardozo, así como a Raúl y Laura Molinar.

El reality se transmitirá de manera simultánea en México y Estados Unidos, y contará con la conducción de Alan Tacher y Alejandra Espinoza.

Pareja mediática

La poco tradicional pareja conformada por la actriz colombiana Alina Lozano (de 57 años, recordada por su participación en Pedro el escamoso) y Jim Velásquez es una competencia fuerte para Alejandra Jaramillo y Beta Mejía dentro del reality.

Ambos se han vuelto muy mediáticos en la farándula latina. Su historia comenzó en el ámbito profesional, cuando Alina asumió el rol de representante de Jim, quien en ese momento se dedicaba principalmente a la creación de contenido en redes sociales. Ella desempeñó un papel clave en el impulso inicial de su carrera actoral.

Pese a las críticas generadas por la diferencia de edad (30 años), la pareja decidió formalizar su relación.

