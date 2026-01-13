Nathaly Quiñónez celebra su segunda boda

La modelo compartió con amigos y familiares en su nuevo enlace con el alemán Thomas Greulich

La modelo esmeraldeña Nathaly Quiñónez vive uno de los momentos más felices de su vida. En agosto del año pasado contrajo matrimonio con el alemán Thomas Greulich. Y recientemente, la pareja volvió a sellar su amor en Ecuador, en una emotiva celebración en la playa que fue un recordatorio del compromiso que los une.

En febrero de 2025, ella sorprendió a sus seguidores al compartir un video del romántico momento en el que él le pidió matrimonio. En el mensaje reveló que la propuesta ocurrió el 30 de enero.

Su historia de amor

Paralelamente, Nathaly continúa consolidando una carrera internacional, con base en Nueva York y trabajos en distintos países de Europa. Sobre cómo comenzó su romance, contó una anécdota: “Él me vio caminar por las calles de Alemania, se me acercó y me pidió el número de teléfono. Me dijo: ‘Sé que es raro, pero si hay la posibilidad…’.

No me asusté porque en Nueva York es normal que alguien se acerque y te pida el contacto. Al final, le di mi Instagram, no mi número”.

Confesó también que en ese momento venía de una relación de cinco años y no estaba buscando una nueva pareja. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Sus 31 años

Este 9 de febrero cumplirá 31 años, una edad que a veces es difícil en la moda, pero a ella no le asusta. Considera que hay mucho trabajo para las mujeres de esa edad.

