Juez de EE. UU. ordena la liberación del menor ecuatoriano Liam Conejo

El juez determinó plazo para que se ejecute la liberación. Antes de su dictamen se refirió a la condiciones de la detención

Fotografía tomada de la red social X del congresista por Texas Joaquín Castro donde aparece visitando a Liam y su padre.

Un juez federal en Estados Unidos ordenó la liberación de Liam Conejo, el niño ecuatoriano que fue detenido por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La decisión fue tomada por el juez Fred Biery, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, luego de que el caso cobrara relevancia pública por las imágenes que mostraban a Liam bajo custodia de agentes del ICE.

Según el medio estadounidense The New York Times, la orden de liberación se emitió después de que el magistrado determinara que la detención del menor y de su padre, ocurrida en un vecindario de Mineápolis, fue inconstitucional.

El mismo medio informó que, antes de emitir su veredicto, el juez calificó el operativo como “una pérfida sed de poder sin límites y una imposición de la crueldad”. Asimismo, el canal internacional Telemundo reportó que la liberación debe concretarse lo antes posible y, en todo caso, antes del próximo martes 3 de febrero de 2026.

Actualmente, padre e hijo permanecen bajo custodia en el South Texas Family Residential Center, ubicado en Dilley, Texas, tras su detención.

Una imagen que recorrió el mundo

En medio de las tensiones en Estados Unidos por la actuación del ICE, la imagen de Liam siendo escoltado por agentes de esa entidad se volvió viral.

En la fotografía se observa al menor con un abrigo, una gorra y una pequeña mochila, mientras es escoltado por uno de los agentes antes de subir a un vehículo.

En Ecuador, el último pronunciamiento sobre el caso fue emitido por la canciller Gabriela Sommerfeld. El pasado 26 de enero de 2026, la funcionaria señaló que la defensa legal de Adrián Conejo y de su hijo Liam, de cinco años, solicitó formalmente al Estado ecuatoriano abstenerse de intervenir en el proceso jurídico.

El ecuatoriano Adrián Conejo y su hijo Liam, de 5 años, está detenidos en un Centro de detención de inmigrantes del ICE, confirmó la Cancillería. Foto: Cortesía X HSI HQ

De acuerdo con declaraciones de la canciller a medios de comunicación, la decisión responde a una estrategia técnica liderada por el abogado de la familia, Mark Prokosch. El objetivo es “evitar que la participación diplomática interfiera en la solicitud de asilo” que actualmente tramita el grupo familiar ante las autoridades estadounidenses.

