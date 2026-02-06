Trump insiste en detener al niño ecuatoriano Liam Conejo, advierte congresista

Liam y su padre fueron liberados, sin embargo, congresista advierte de intentos para deportarlos.

El congresista demócrata Joaquín Castro lanzó una advertencia este viernes 6 de febrero sobre la situación migratoria de Liam Conejo Ramos. De acuerdo con Castro, la administración de Donald Trump planea nuevamente detener al niño ecuatoriano de cinco años, pese a que un juez federal ya había ordenado su liberación.

“Están rompiendo precedentes legales en un intento de quebrar el espíritu de este niño y de millones de estadounidenses que rezan por él”, señaló en un comunicado difundido en redes sociales.

Castro, quien acompañó personalmente a Liam y a su padre en su regreso a Minnesota tras su liberación, denunció que el gobierno busca enviar un mensaje de fuerza y control, incluso a costa de la salud y bienestar de menores de edad.

Liam Ramos, 5, spent ten days in a Texas trailer prison. He got sick, missed his mother and school, and was afraid of the guards.



Millions prayed, spoke up, and offered to do whatever they could to see him go home.



Then a federal judge ordered his release and I escorted him… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 6, 2026

La historia detrás del caso

El 20 de enero, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a Liam y a su padre, Adrián Conejo Arias, en Columbia Heights, Minnesota, pese a que ambos tenían solicitudes de asilo activas. Liam fue llevado por agentes del ICE luego de que su padre, fuera detenido frente a su vivienda en Columbia Heights, cuando ambos regresaban a casa. Medios estadounidenses informaron que el niño fue retirado del vehículo y acompañado por un agente hasta la puerta de su casa para que tocara e indicara si había otras personas en el interior.

En su cuenta oficial de X, el congresista Joaquín Castro relató que el pequeño Liam Conejo Ramos pasó diez días en un centro de detención improvisado en Texas. “Durante ese tiempo se enfermó, extrañaba a su madre y a su escuela, y sentía miedo de los guardias”, señaló en la publicación.

La liberación de Liam



El 1 de febrero, un juez federal en Estados Unidos ordenó la liberación de Liam. La decisión fue emitida por el magistrado Fred Biery, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, después de que el caso adquiriera notoriedad pública por las imágenes que mostraban al menor bajo custodia. Según reportó The New York Times, el juez concluyó que la detención de Liam y de su padre en un vecindario de Mineápolis fue inconstitucional.

Antes de dictar su veredicto, Biery calificó el operativo como “una pérfida sed de poder sin límites y una imposición de la crueldad”. Por su parte, el canal internacional Telemundo informó que la liberación debía concretarse de inmediato y, en todo caso, antes del martes 3 de febrero.

