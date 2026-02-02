Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Liam ice
Liam Conejo, el niño ecuatoriano cuya detención por ICE generó indignación internacional, fue liberado y se reencontró con su familia tras 10 días de incertidumbre.X: @JoaquinCastroX

Caso Liam Conejo: Todo sobre la liberación del niño ecuatoriano detenido por ICE

Fallo histórico: Juez califica de inconstitucional la detención de Liam Conejo

Tras una semana de tensión que captó la atención internacional, el niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre Adrián han regresado a su hogar en Minneapolis. El calvario, que comenzó con una detención en la puerta de su casa y un traslado forzoso de 1.300 millas hacia un centro de detención en Texas, finalizó gracias a una orden judicial inmediata. El reencuentro estuvo marcado por un gesto simbólico de alivio: durante el vuelo de retorno, Liam fue invitado por el piloto a sentarse en la cabina, dejando atrás los fríos muros del centro familiar en Dilley.

RELACIONADAS
La canciller de Ecuador

Cancillería de Ecuador envía nota de protesta a EE.UU. tras incidente en Minneapolis

Leer más

Detalles de la orden emitida por el tribunal federal

La liberación fue producto de una sentencia del juez Fred Biery, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, quien determinó que la detención realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue inconstitucional. Según informó The New York Times, el magistrado cuestionó severamente el procedimiento operativo, comparando las acciones del Gobierno con prácticas autoritarias y exigiendo que el menor y su padre fueran puestos en libertad a más tardar el martes 3 de febrero de 2026.

Pese a que el fallo judicial permitió que la familia abandonara el centro de South Texas en Dilley, el juez Biery aclaró que este veredicto no detiene el proceso migratorio de fondo. El magistrado señaló que, aunque el sistema actual es "arcano", los procedimientos de deportación o permanencia deben ejecutarse bajo marcos legales más humanos y ordenados. Ante esto, el Gobierno, a través del vicesecretario de Justicia Todd Blanche, ya ha manifestado que existe la posibilidad de apelar la decisión judicial.

Fotografía tomada de la red social X del congresista por Texas Joaquín Castro donde aparece visitando a Liam y su padre.o de Procesamiento de Inmigrantes de Dilley en Texas (EE.UU.). EFE/ @JoaquinCastrotx
Fotografía tomada de la red social X del congresista por Texas Joaquín Castro donde aparece visitando a Liam y su padre.EFE.

Versiones encontradas sobre el operativo en Minnesota

Kristi Noem

Kristi Noem recibe respaldo de Donald Trump en medio de tensiones políticas

Leer más

El arresto de Liam y su padre ha generado un intenso debate debido a las contradicciones entre los testimonios de los testigos y los informes oficiales. Por un lado, directivos escolares y vecinos de Minneapolis aseguran que ICE utilizó al niño para presionar a su madre —quien está embarazada— a salir de la vivienda. Relatos de testigos indican que se le indicó al menor tocar la puerta mientras su padre pedía a gritos que nadie abriera para evitar más detenciones, una táctica que la comunidad local ha calificado como el uso de un menor como "cebo".

Por el contrario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que sus agentes actuaron bajo protocolo. Según la versión oficial, el padre de Liam intentó huir y la madre se negó repetidamente a hacerse cargo del niño, lo que obligó a mantener al menor bajo custodia junto a su progenitor. Mientras los abogados de la familia trabajan en la recuperación emocional de Liam tras esta experiencia, los funcionarios de ICE insisten en que se respetaron los deseos del padre y que se garantizó el bienestar del niño en todo momento.

RELACIONADAS

El futuro legal de la familia tras su regreso a Minnesota

Con el regreso de Liam y Adrián a su hogar, la atención se centra ahora en la siguiente fase de su proceso migratorio. Los abogados de la familia han expresado que, más allá de la batalla legal, la prioridad inmediata es la salud emocional del niño y su reunificación con su madre y hermanos. "Nos complace que la familia ahora pueda concentrarse en estar junta y encontrar algo de paz tras esta experiencia traumática", declararon en un comunicado tras confirmarse la llegada a Minneapolis.

A pesar de que el fallo del juez Biery representa una victoria significativa, el panorama jurídico sigue siendo incierto. El Gobierno aún evalúa presentar una apelación, y el proceso de deportación continúa su curso dentro de un sistema judicial que el propio tribunal calificó de complejo. Por ahora, Liam y su padre permanecen en libertad bajo supervisión, mientras las imágenes de su detención siguen alimentando el debate nacional sobre las políticas migratorias vigentes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Quién es Laura Fernández, la virtual ganadora de las elecciones en Costa Rica?

  2. Caso Liam Conejo: Todo sobre la liberación del niño ecuatoriano detenido por ICE

  3. Operativos 3D incautan 773 kilos de droga y capturan a 509 personas en Ecuador

  4. ¿Cómo y dónde comprar entradas para el Barcelona SC vs. Inter Miami de Lionel Messi?

  5. Gustavo Petro llega a EE. UU. para reunirse con Donald Trump: esta es la agenda

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

  2. Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

  3. Grammys 2026: esta es la lista completa de ganadores de la noche

  4. Terror en bus del sur de Quito: asaltantes armados usaron un perro para robar

  5. Los sectores aledaños al metro de Quito impulsan la plusvalía en el sur

Te recomendamos