Trump plantea un giro en inmigración y pide un “toque más suave” en su Gobierno

El presidente Donald Trump sugirió un posible ajuste en la política migratoria de su Gobierno, al señalar que podría ser necesario un enfoque “más suave”, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En una entrevista concedida a NBC News este miércoles 4 de febrero de 2026, el mandatario aseguró que evalúa moderar el trato en materia migratoria, aunque insistió en mantener una línea dura contra el crimen.“Tal vez nos vendría bien un toque un poco más suave, pero aún tienes que ser duro. Estamos tratando con criminales realmente duros”, afirmó.

Donald Trump no acepta las críticas de los artistas en los Grammy 2026 Leer más

Trump confirma retiro de agentes federales en Minnesota

Durante la conversación, Trump también confirmó que fue él quien ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retirar de inmediato a 700 efectivos desplegados en Minnesota. Según explicó, la decisión responde a negociaciones con autoridades locales para que entreguen a personas procesadas por delitos graves.

“Esperamos que liberen a los prisioneros. Denos a los asesinos, a los traficantes de drogas, a todas las personas malas que permitimos entrar al país”, expresó el presidente, quien además aseguró que su administración ya ha expulsado a numerosos criminales. Trump sostuvo que, gracias a estas acciones, los índices delictivos habrían disminuido en el estado.

Operación Metro Surge reduce su presencia en Minneapolis

El anuncio del retiro fue realizado previamente por Tom Homan, zar fronterizo del Gobierno, durante una visita oficial a Minneapolis motivada por el homicidio de Alex Pretti, ocurrido el mes pasado.

Homan confirmó que el DHS iniciará la salida inmediata de 700 agentes, lo que representa el primer paso para reducir la Operación Metro Surge, que había desplegado cerca de 3.000 efectivos desde inicios de diciembre.Tras esta medida, se prevé que permanezcan alrededor de 2.000 agentes en la zona.

Retirada total dependerá de condiciones de seguridad

La presencia federal ha generado controversia e indignación ciudadana, especialmente luego de los incidentes mortales registrados en las últimas semanas.

Homan señaló que el objetivo final es una retirada completa, pero condicionó ese proceso a que cesen las “actividades ilegales y amenazantes” contra personal del ICE y a una mayor cooperación de las autoridades locales.“Queremos volver al número original de agentes de inmigración en Minnesota”, afirmó, al subrayar que el cronograma dependerá del nivel de seguridad en la comunidad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!