Daniel Noboa condecora a Kristi Noem por su "trayectoria de servicio"

La enviada de la iniciativa del Escudo de las Américas está en Ecuador, aunque se desconoce su agenda oficial en el país

Kristi Noem en una de sus visitas anteriores al Palacio de Carondelet.

El presidente Daniel Noboa otorgó la Gran Cruz a Kristi Noem, enviada de seguridad de EE. UU., en medio de un hermetismo oficial sobre su agenda en Ecuador. El reconocimiento resalta la cooperación militar bajo la iniciativa Escudo de las Américas para combatir el narcoterrorismo en la región.

El reconocimiento oficial de Ecuador a Kristi Noem

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, condecoró a Kristi Noem, secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y enviada del Escudo de las Américas, con la Orden Nacional Al Mérito en el grado de Gran Cruz.

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La condecoración se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 337, suscrito este 25 de marzo de 2026. Según el documento, la presea se entrega en reconocimiento a su destacada trayectoria y por los esfuerzos orientados al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre Ecuador y los Estados Unidos.

A pesar de que el decreto ya consta en la plataforma presidencial, hasta el cierre de esta nota no existe un registro fotográfico ni audiovisual de la entrega de la presea en las redes sociales oficiales del Gobierno o la Secretaría de Comunicación.

Daniel Noboa se reunió con Kristi Noem tras participar en la cumbre Escudo de las Américas realizada en Florida. Cortesía

¿Cuál es la agenda de Kristi Noem en Ecuador?

La funcionaria estadounidense se encuentra en el país para la suscripción de acuerdos estratégicos y para trabajar en la implementación del Escudo de las Américas, iniciativa de la cual Ecuador es parte activa.

Puntos clave de la visita y el proyecto:

Objetivo militar: El Escudo para las Américas busca enfrentar al narcoterrorismo en el continente mediante una alianza regional.

Países miembros: La iniciativa agrupa a doce naciones que tuvieron su primer encuentro oficial el 7 de marzo de 2026, en Florida.

Hermetismo estatal: Hasta el momento, ni la Presidencia ni la Cancillería han revelado los detalles específicos de la agenda de Noem en territorio ecuatoriano.

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