Fin del toque de queda en cuatro provincias: 36 aprehendidos en última noche

Con el toque de queda también termina el estado de excepción. La medida se extendió por 30 días desde el 28 de febrero

La madrugada de este 30 de marzo de 2026 finalizó el toque de queda decretado desde el pasado 15 de marzo. Durante la última noche y la madrugada de vigencia de la medida en cuatro provincias, las fuerzas del orden aprehendieron a 36 personas.

(NO TE PIERDAS: Miller Bolaños: Así fue el regreso a entrenamientos con Emelec luego de su detención)

La Policía Nacional emitió un informe preliminar tras concluir la restricción a las 05:00 de este lunes en Santo Domingo, Guayas, Los Ríos y El Oro. “En el marco del cumplimiento del toque de queda establecido, se ha procedido a la aprehensión de un total de 36 ciudadanos”, indicó la entidad.

Operativo contra los Latin Kings

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció ayer que, como parte del operativo Atlas 075, se desmanteló un taller de fabricación y almacenamiento de municiones vinculado a ese grupo de delincuencia organizada.

Toque de queda en Ecuador: presión social, pérdidas económicas y crimen persistente Leer más

“El inmueble estaba ubicado en la cooperativa Nuevo Horizonte de Durán, que fue allanado por la Policía Nacional al detectar que este lugar era utilizado por este grupo delictivo para fabricación y almacenamiento ilegal de municiones”, señaló Reimberg en su cuenta de X.

Además, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó ayer sobre un ataque a un objetivo militar. Se trata de la destrucción de una pista clandestina utilizada por el crimen organizado para actividades ilícitas en Naranjito.

Fin del toque de queda y estado de excepción

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 329, la restricción al derecho a la libre movilidad estaba prevista desde el 15 de marzo de 2026 hasta el término de la prórroga del estado de excepción. Dado que este fue extendido por 30 días a partir del 28 de febrero de 2026, su vigencia concluye precisamente el 30 de marzo.

OPERATIVO ATLAS 075

DESMANTELADO TALLER DE FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE LOS LATIN KING



El inmueble estaba ubicado en la Cooperativa Nuevo Horizonte de Durán, que fue allanado por la Policía Nacional al detectar que este lugar era utilizado por este grupo… pic.twitter.com/UQwHaYGvd4 — John Reimberg (@JohnReimberg) March 29, 2026

En ese escenario, aún está por definirse si el Gobierno del presidente Daniel Noboa emitirá un nuevo decreto de estado de excepción, como lo ha hecho desde enero de 2024. Desde entonces, una medida concebida como extraordinaria se ha convertido en un recurso recurrente en la lucha contra el crimen organizado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!