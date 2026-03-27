Toque de queda: Estos son los criterios para elegir áreas prioritarias a intervenir

Las zonas que se intervienen durante el estado de excepción no se escogen al azar. Conoce los lineamientos

Durante el toque de queda se limita la movilización en las provincias afectadas.

Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas se mantienen bajo un régimen de toque de queda decretado por el Gobierno Nacional desde el pasado 15 de marzo, una medida que estará vigente hasta el 31 de este mes. A pocos días de que concluya esta disposición, surge una de las principales interrogantes en torno a su aplicación: ¿cómo se definen las zonas donde se concentran las intervenciones de seguridad?

Trabajos de inteligencia determinan zonas a intervenir

De acuerdo con lineamientos de seguridad, los sectores considerados prioritarios no se eligen al azar. La focalización responde principalmente a análisis de inteligencia que identifican territorios con mayores niveles de violencia y actividad delictiva.

En estos espacios, donde existe una fuerte presencia de estructuras criminales, se concentran los operativos para desarticular organizaciones y reducir los índices de inseguridad.

Bajo este enfoque, las autoridades dirigen sus esfuerzos hacia áreas donde se reportan delitos de alto impacto, con el objetivo de intervenir de manera estratégica y maximizar los resultados de las acciones en territorio.

Reimberg explicó que toquee de queda busca proteger a la población

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En ese contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, explicó recientemente en una entrevista televisiva que una de las finalidades centrales del toque de queda fue proteger a la población durante el desarrollo de estas operaciones. Según detalló, la restricción de movilidad permitió disminuir la exposición de los ciudadanos en medio de intervenciones de alto riesgo.

El funcionario también indicó que esta medida facilitó la logística de las fuerzas del orden, al permitir el traslado de personal y equipos sin interferencias. A su criterio, mantener la circulación restringida evitó que se filtrara información sobre los puntos específicos donde se ejecutarían los operativos.

En esa línea, enfatizó que la planificación de estas acciones requiere un alto nivel de reserva. La posibilidad de movilizarse sin alertar a posibles objetivos fue, según explicó, un factor clave para avanzar en las intervenciones previstas en zonas identificadas como críticas.

No obstante, Reimberg reconoció que el escenario ha cambiado en los últimos días. Tras resoluciones emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador, que habilitaron nuevamente la circulación en ciertos sectores, las condiciones operativas se modificaron, obligando a replantear parte de la estrategia en terreno.

Operativo policial en un control nocturno. Foto: Policía Nacional

No habrá extensión del toque de queda

Con el 31 de marzo como fecha límite para la vigencia del toque de queda, el Ejecutivo deberá evaluar los resultados alcanzados y determinar si se adoptan nuevas medidas, ya sea mediante restricciones focalizadas o ajustes en la estrategia, en función de la evolución de la violencia y los reportes de inteligencia disponibles.

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Por lo pronto, el mismo ministro Reimberg ha confirmado que de momento no habrá un nuevo toque de queda en el Ecuador

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