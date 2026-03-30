Finaliza el toque de queda en Ecuador: Estos fueron los resultados

Integrantes de la Policía y el Ejercito de Ecuador custodian durante un operativo, en Guayaquil.

Este lunes 30 de marzo, a las 05:00, concluyó el toque de queda que se había impuesto en Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo desde el 15 de marzo.

¿Cuáles fueron los resultados?

La Policía Nacional informó que la medida, destinada a combatir el crimen organizado, dejó un balance de 1.283 aprehensiones hasta la penúltima jornada.

Durante la última noche de vigencia, agentes realizaron acciones estratégicas en diferentes zonas, incluyendo controles de vehículos y patrullajes preventivos. En Guayaquil, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, se sumó a los operativos, que habían sido anunciados previamente en su cuenta de X.

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SEGUIMOS COMBATIENDO AL CRIMEN CON LA APREHENSIÓN DE 7 PRESUNTOS INTEGRANTES DEL GRUPO DELICTIVO LOS LOBOS



Como resultado de un operativo desarrollado en Portoviejo, #Manabí, aprehendimos a 7 individuos, pertenecientes a esta organización delictiva, quienes estarían inmersos en… pic.twitter.com/R7LuYMf5mv — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 30, 2026

El comandante general de la Policía resaltó la coordinación con el ministro, asegurando que la presencia de autoridades refuerza el trabajo de los agentes en el territorio. Entre las intervenciones más destacadas, en Nueva Prosperina se aplicó la Estrategia Operacional 3D para registrar personas y vehículos en puntos críticos, mientras que en Naranjal y Santa Lucía se realizaron detonaciones controladas en inmuebles vinculados a actividades ilícitas, debilitando la operatividad de estructuras criminales.

El trabajo coordinado y articulado junto con nuestro Ministro @JohnReimberg brinda el respaldo necesario, durante el trabajo de nuestros servidores policiales y sus comandantes en territorio.



Desde #Guayaquil, Nueva Prosperina, realizamos intervenciones focalizadas ejecutando… pic.twitter.com/rtKu0F07d5 — GraS. Pablo Vinicio Dávila Maldonado (@CmdtPoliciaEc) March 30, 2026

El toque de queda había sido decretado por el presidente Daniel Noboa a través del Decreto Ejecutivo n° 329, con el objetivo de golpear la economía del crimen organizado y reducir su capacidad de acción. Desde el gobierno se aclaró que la medida culmina este lunes y no se extenderá más allá de la fecha establecida.

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