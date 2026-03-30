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Integrantes de la Policía y el Ejercito de Ecuador custodian durante un operativo este lunes, en Guayaquil (Ecuador).
Integrantes de la Policía y el Ejercito de Ecuador custodian durante un operativo, en Guayaquil.efe

Finaliza el toque de queda en Ecuador: Estos fueron los resultados

La medida no se extenderá, según el Gobierno

Este lunes 30 de marzo, a las 05:00, concluyó el toque de queda que se había impuesto en Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo desde el 15 de marzo.

¿Cuáles fueron los resultados?

La Policía Nacional informó que la medida, destinada a combatir el crimen organizado, dejó un balance de 1.283 aprehensiones hasta la penúltima jornada.

Durante la última noche de vigencia, agentes realizaron acciones estratégicas en diferentes zonas, incluyendo controles de vehículos y patrullajes preventivos. En Guayaquil, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, se sumó a los operativos, que habían sido anunciados previamente en su cuenta de X.

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El comandante general de la Policía resaltó la coordinación con el ministro, asegurando que la presencia de autoridades refuerza el trabajo de los agentes en el territorio. Entre las intervenciones más destacadas, en Nueva Prosperina se aplicó la Estrategia Operacional 3D para registrar personas y vehículos en puntos críticos, mientras que en Naranjal y Santa Lucía se realizaron detonaciones controladas en inmuebles vinculados a actividades ilícitas, debilitando la operatividad de estructuras criminales.

El toque de queda había sido decretado por el presidente Daniel Noboa a través del Decreto Ejecutivo n° 329, con el objetivo de golpear la economía del crimen organizado y reducir su capacidad de acción. Desde el gobierno se aclaró que la medida culmina este lunes y no se extenderá más allá de la fecha establecida.

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