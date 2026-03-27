Miller Bolaños: Así fue el regreso a entrenamientos con Emelec luego de su detención

El atacante volvió a entrenar en Salinas tras su detención y recibió el respaldo de la hinchada en el estadio Daring

Miller Bolaños, junto a sus compañeros en el gramado del estadio Daring en la parroquia Muey, donde entrenó el equipo de Emelec.

Luego de atravesar un polémico episodio que lo mantuvo detenido por incumplir el toque de queda, Miller ‘Killer’ Bolaños reapareció la tarde del jueves 27 de marzo en el balneario de Salinas y se reencontró con sus compañeros de Emelec.

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La práctica nocturna en el estadio peninsular Daring marcó el primer contacto del atacante con el plantel. Aunque no participó en los trabajos físicos, Bolaños se mantuvo activo con trotes a un costado de la cancha, bajo la mirada del cuerpo técnico.

Competencia interna, espíritu de equipo.

El Intermittent Fitness Test también se vive así: esfuerzo y respeto hasta el final #VolviendoASerEmelec 🔵 pic.twitter.com/kmqJRppeYS — Club Sport Emelec (@CSEmelec) March 27, 2026

El apoyo de la hinchada al Killer

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La presencia del futbolista no pasó desapercibida. Los hinchas, que acudieron en gran número para observar el entrenamiento de los eléctricos, le gritaron palabras de aliento. “Miller, Dios no te soltará de su mano”, expresó la aficionada Susana Gómez.

Bajo el mando del técnico Vicente Sánchez, el equipo desarrolló una jornada de preparación que combinó ejercicios físicos y tácticos sin balón.

Con indicaciones enérgicas, el estratega impulsó a sus dirigidos durante más de dos horas de práctica, enfocada en velocidad, coordinación y movimientos en espacios reducidos.

Una jornada intensa

Desde su arribo a la península, el Bombillo ha generado emoción entre sus seguidores. Varios fanáticos se han reunido tanto en la playa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como en los exteriores del estadio Daring para no perderse ningún detalle de la mini pretemporada de los eléctricos.

La noche del jueves no fue la excepción: la hinchada convirtió el lugar en una fiesta improvisada. Al finalizar la práctica, la euforia se desbordó. Los jugadores se acercaron a las vallas del complejo y compartieron con los aficionados que buscaban autógrafos y saludar a sus ídolos.

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El más aclamado fue Bolaños, quien recibió mensajes de apoyo: “¡Fuerza, Miller, estamos contigo!”, “¡Resiste, campeón!”, gritaban los presentes.

Ortiz y Cevallos, figuras requeridas

El arquero Pedro Ortiz también fue protagonista. Entre fotos y autógrafos, un hincha le lanzó un mensaje directo: “Candado, en ti confiamos para ser campeones este año”.

Mientras tanto, José Cevallos se tomó el tiempo para compartir con varios niños que le pedían goles y victorias en la LigaPro, en la que ocupan el puesto 14 de la tabla, con 4 puntos, tras seis fechas.

Emelec continuará con sus entrenamientos en doble jornada: por la mañana en la playa y por la noche en el estadio.

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