Fórmula 1: Fernando Alonso, padre primerizo con presión de resultados en el Mundial

El piloto español se estrena como papá a los 44 años, ante la urgencia de Aston Martin de brillar en el Gran Premio de Japón

El piloto español Fernando Alonso retrasará este fin de semana su llegada al Gran Premio de Japón por motivos familiares, tras el nacimiento de su primer hijo, según informaron su equipo y medios británicos.

La escudería Aston Martin F1 Team explicó en un comunicado que el asturiano “llegará un poco más tarde por motivos personales”, sin ofrecer inicialmente más detalles, aunque aseguró que “todo va bien y (Alonso) estará en la pista a tiempo para el viernes 27 de marzo”.

La cadena británica BBC fue la que indicó que el bicampeón del mundo, de 44 años, y su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, se convirtieron en padres de su primer hijo en común, motivo por el cual el piloto no comparecerá ante los medios en la antesala de la prueba.

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La importancia de Suzuka

El retraso en su llegada implicará que Alonso no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes 27 en el circuito de Suzuka, casa de Honda, aliado de Aston Martin. En su lugar, el piloto reserva Jak Crawford se subirá al monoplaza para cumplir con una de las sesiones obligatorias para jóvenes pilotos.

Ante esto, existe mucha expectación por comprobar si Honda ha conseguido reducir las vibraciones en el motor implementado en el Aston Martin AMR26 que están provocando pesadillas recurrentes tanto en Alonso como en Lance Stroll. “Es la mayor mierda que he conducido en mi jodida vida”, llegó a exteriorizar Stroll de forma contundente sobre el monoplaza verde diseñado para el curso de la revolución en la normativa técnica. Por su parte, Alonso confesó ya que dejó de sentir las manos y los pies por el traqueteo durante la disputa del Gran Premio de China de F1.

Los pilotos de Mercedes buscan agrandar hegemonía

El inglés George Russell (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno -ganador en Australia y del sprint de Shanghái-, y su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, vencedor en China y que lo secunda en la general, pretenden confirmar este fin de semana el dominio de su escudería en el Gran Premio de Japón, el tercero del curso.

Russell, de 28 años, y Antonelli, de 19 -que en China se convirtió en el más joven ‘poleman’ de la historia y en el segundo piloto de menor edad en ganar un Gran Premio-, intercambiaron puestos en las dos primeras carreras largas de la ‘nueva’ y no poco controvertida era de la F1; en las que los Ferrari concluyeron justo detrás de ellos, haciendo lo propio: el monegasco Charles Leclerc fue tercero en Melbourne y el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton subió al podio en Shanghái.

El inglés de Mercedes, que ganó la carrera corta de China por delante de Leclerc, Hamilton y de su compatriota Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo- lidera el Mundial con 51 puntos, cuatro más que Antonelli -quinto en el sprint de Shanghái-, con 17 sobre el monegasco y con 18 respecto a Sir Lewis; que, dos años después, volvió a subirse a un cajón en un Gran Premio hace dos domingos.

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