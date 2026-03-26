Jugadores de Bolivia lloraron al cantar el himno previo al duelo ante Surinam (video)

Los seleccionados de la Verde vivieron un emotivo momento y lo evidenciaron al momento previo al repechaje mundialista

Bolivia y Suruna se vieron las caras en el estadio de Monterrey, México.

El Estadio BBVA fue testigo de un momento que trasciende lo deportivo. En la previa del decisivo encuentro frente a Surinam por el Repechaje Intercontinental este jueves 26 de marzo, los acordes del Himno Nacional de Bolivia no solo retumbaron en las tribunas, sino que encendieron la chispa de una nación entera que se niega a dejar de soñar.

Lea también: Precios definidos para Liga vs Barcelona SC: Cuándo se juega la fecha 7 de LigaPro

Con los ojos cerrados y la voz en alto, los jugadores de "La Verde" protagonizaron un instante de "piel de gallina". No es para menos: el grupo carga con la ilusión de romper una sequía de 32 años sin asistir a la máxima cita del fútbol, tras aquella histórica participación en Estados Unidos 1994.

El duelo de este jueves no es un partido más. Se trata de la semifinal de la Ruta 2 del Repechaje FIFA, y el panorama es claro para los bolivianos.

Bolivia se preparó con sus principales figuras para el repechaje mundialista. EFE

¿Qué es DAZN y cómo ver GRATIS Ecuador vs Marruecos?: Hora y canales para ver EN VIVO Leer más

El objetivo inmediato es poder superar a Surinam para avanzar a la gran final y ahí, la última chance para asegurar el boleto mundialista, se disputará el próximo martes 31 de marzo contra Irak.

Rivales de Bolivia o Surinam, en caso de clasificar

El ganador de esa llave obtendrá el pase directo al Grupo I de la Copa del Mundo 2026, donde ya esperan potencias de la talla de Francia, Senegal y Noruega, que previamente salieron sorteadas en Washington, Estados Unidos.

La atmósfera en México dejó claro que Bolivia no está sola en esta travesía. Hoy, más que nunca, el sueño mundialista se siente al alcance de la mano luego de 32 años sin participar en el mejor certamen de selecciones en el mundo.

¡¡LA EMOCIÓN DE TODO UN PUEBLO!!



Así sonó el himno nacional de Bolivia en la previa del partido ante Surinam por el Torneo Clasificatorio FIFA al #MundialEnDSPORTS. pic.twitter.com/jZR8d3WYUG — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!