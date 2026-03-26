Ecuador confirma 99 deportistas para Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

La delegación ecuatoriana competirá con 99 deportistas en 17 disciplinas, incluido el ajedrez como deporte invitado

Aguinaga (d) durante uno de los entrenamientos del equipo ecuatoriano de esgrima, en el club de la Policía Nacional en Quito.

La nómina oficial de Ecuador para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 quedó lista este jueves 26 de marzo, tras cumplirse la reunión de registro de la delegación de manera virtual con la organización del torneo.

Un equipo conformado por 99 deportistas representará al país del 10 al 25 de abril en 17 disciplinas, entre las ajedrez será la novedad al asistir como deporte invitado.

El #TeamEcuador🇪🇨 alza sus alas y está listo para los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026



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La delegación cuenta con algunos de los atletas que el año pasado ya nos representó en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Entre ellos destacan Judson Chilán (bádminton), Domenick Godoy, Ximena Estrada (gimnasia artística), Emma Sabando y Elvira Espinoza (natación), Tomás Aguinaga y José Valencia (esgrima).

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Los dos esgrimistas destacan por sus actuaciones internacionales en las que se han posicionado en el Top del ranking mundial de su categoría en sus respectivas modalidades, mientras que la nadadora Emma Sabando fue medallista de bronce en los últimos Juegos Bolivarianos en la categoría absoluta.

En la nómina también aparece la ecuatoriana Manuela Ortega de la disciplina de triatlón, campeona panamericana e iberoamericana juvenil, y medallista de bronce en las Copas Regionales de Desarrollo celebradas durante el 2025 en Costa Rica y Uruguay, en la categoría élite.

En ajedrez, la disciplina initada, Ecuador intervendrá con los deportistas Dayra Totala y Christopher Garzón.

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