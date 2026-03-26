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Emelec realiza una mini pretemporada en Salinas.Archivo

Emelec busca potencia física: Los detalles del entrenamiento en la arena de Salinas

Emelec realiza entrenamientos intensivos en Salinas del 26 al 28 de marzo para mejorar su físico y táctica

El entrenador de Emelec, Vicente Sánchez, apuesta por fortalecer el estado físico de sus dirigidos mediante una mini pretemporada que se extendería hasta cuatro días en Salinas, provincia de Santa Elena.

Emelec inicia mini pretemporada en Salinas

La delegación del Bombillo arribó al balneario la noche del miércoles 25 de marzo de 2026, donde fue recibida por un grupo de entusiastas aficionados en las inmediaciones del hotel Colón, donde se concentran, quienes, entre banderas y cánticos, expresaron su respaldo al equipo.

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Profe Sánchez, queremos la copa”, fue uno de los pedidos que más se repitió, además de la solicitud de autógrafos a los jugadores, según un video difundido por el club.

Emelec
Los jugadores de Emelec comenzaron los trabajos en las instalaciones de la Base Naval de Salinas.Emelec

El estratega uruguayo no ocultó su emoción ante el cálido recibimiento. “Fue una sorpresa. Muy lindo el recibimiento. Estoy muy feliz con esta hinchada gigantesca”, declaró.

Entrenamientos en la Base Naval de Salinas

Desde este jueves 26 de marzo de 2026, los entrenamientos se desarrollan en las instalaciones de la Base Naval de Salinas, con sesiones que se extenderán hasta el sábado 28 de marzo de 2026.

No obstante, el cuerpo técnico no descarta prolongar la estadía un día adicional, hasta el domingo 29 de marzo de 2026, si considera que es necesario para continuar con el trabajo.

Trabajo físico con arena y fuerza

El enfoque principal de esta mini pretemporada está puesto en el trabajo de fuerza, aprovechando las condiciones naturales de la playa, especialmente la arena, para elevar la exigencia física de los futbolistas.

A la par, se realizarán ejercicios con balón para seguir afianzando la idea de juego que Sánchez busca implementar en el equipo eléctrico. En esta ocasión no tiene previsto jugar amistosos, priorizando exclusivamente los entrenamientos.

Próximo reto: Deportivo Cuenca en la LigaPro

Sánchez fue presentado en Emelec el 8 de febrero de 2026, apenas 12 días antes del inicio de la LigaPro 2026, lo que le impidió realizar una pretemporada con la plantilla.

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Esta pausa en el torneo por la fecha FIFA de selecciones representa, por tanto, una oportunidad para ajustar detalles.

Actualmente, Emelec se ubica en la posición 14 de la tabla, con 4 puntos, y un partido pendiente ante Universidad Católica. En la reanudación del campeonato, recibirá a Deportivo Cuenca el 4 de abril de 2026.

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