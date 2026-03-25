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Selección de Ecuador
El primer amistoso de Ecuador será ante Marruecos.EFE

Moisés Caicedo y su advertencia antes del Mundial 2026: "No tenemos miedo a nadie"

Moisés Caicedo aseguró que Ecuador enfrentará sin miedo a Marruecos y Países Bajos en amistosos clave rumbo al Mundial 2026

Moisés Caicedo, quien disputará su segundo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026, aseguró que la selección de Ecuador no le tiene miedo a ninguno de sus rivales: Marruecos y Países Bajos, a los que enfrentará en esta fecha FIFA de marzo como prueba previa a la competencia.

(Te invito a leer: Repechaje Intercontinental y UEFA del Mundial 2026: formato, detalles y equipos)

La Tricolor se entrena en las instalaciones de Butarque, estadio del club Leganés, para preparar los encuentros amistosos de este viernes 27 de marzo de 2026 ante los marroquíes, en el Metropolitano de la capital española Madrid, y del martes 31 de marzo de 2026 frente a los neerlandeses, en Eindhoven.

Moisés Caicedo confía en el nivel de la Tri

Caicedo, volante que brilla en Chelsea de la Premier League, señaló que el enfrentamiento contra Países Bajos es una buena oportunidad para “conocer” en el nivel que se encuentra el equipo de cara al Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Ecuador
La selección de Ecuador entrena en Madrid.EFE

Además, afirmó que quieren “hacer las cosas bien” para mejorar. Sin embargo, no sabe si podrá jugar el primer partido de la Copa del Mundo, ya que fue expulsado por doble amarilla en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina.

Ecuador sueña: Moisés Caicedo tendría luz verde para enfrentar a Costa de Marfil.

Moisés Caicedo podría jugar el debut en el Mundial 2026 tras revisión de FIFA

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Yo creo que sí, pero todavía no lo sé al cien por cien. Creo que hay una gran posibilidad de que pueda jugar”, dijo Caicedo con confianza.

William Pacho apunta alto con la selección

Por su parte, William Pacho, estrella en París Saint Germain (PSG), quien también se alista para disputar su segunda cita mundialista, aseguró que quiere llegar “lo más lejos posible” en esta edición, ya que “es un torneo muy especial”.

“Estamos en un gran camino, podemos hacer grandes cosas y tenemos que seguir así, con nuestra buena defensa”, destacó Pacho.

También resaltó la importancia de estos partidos preparatorios y afirmó que son clave para conocer el “estado” del equipo.

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