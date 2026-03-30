Fin del toque de queda en Guayaquil: qué cambia en basura, transporte y seguridad

El fin de la medida reactivará la recolección de desechos, Metrovía, Aerovía y mercados en horarios habituales

Con el fin del toque de queda, la Metrovía vuelve a operar en sus horarios habituales.

El fin del toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas marca el regreso progresivo a la normalidad en Guayaquil. La medida, que estuvo vigente desde el 15 de marzo en horario nocturno, concluyó la madrugada de este 30 de marzo, tras casi dos semanas de restricciones a la movilidad.

En ese periodo, según voces oficiales, el Gobierno reportó resultados en operativos de seguridad, con detenciones, retención de vehículos y cientos de emergencias atendidas. También se destacó la captura de objetivos vinculados a estructuras criminales, como parte de la estrategia para reducir su capacidad operativa.

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En paralelo, Alex Anchundia, gerente de Segura EP destacó los resultados de la coordinación con el Ministerio del Interior en materia de seguridad. Indicó que el nivel de atención de alertas pasó del 30 % al 85 % en el último mes. “El ciudadano no distingue quién lo atiende, solo espera una respuesta”, sostuvo.

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Sin embargo, para la ciudadanía los resultados no fueron favorables. “Dejaron de matar durante el tiempo en que se aplicó la medida, solo en esos horarios... Los asesinatos ahora ocurrieron en el día, en la tarde, minutos antes de que empiece el toque. No creo en absoluto en las palabras del Gobierno, pero me alegra que todo vuelva a la normalidad. Todo esto no fue más que una falacia. Me alegra que ahora por lo menos el servicio de recolección de basura, que fue el que más molestias generó, vuelva a pasar a las horas previstas y ya no sea tanta insalubridad en las calles”, señaló Gloria Rosales, residente de la ciudadela Las Orquídeas, en Guayaquil.

La basura contamina el estero Salado en diversos puntos, sin que hasta ahora se tomen acciones que frenen esta problemática ambiental. JOFFRE FLORES

La basura, el servicio más afectado

Con el levantamiento de la medida, los servicios municipales retoman sus horarios habituales tras semanas de ajustes. Uno de los más afectados fue la recolección de basura, que debió reorganizarse ante la imposibilidad de operar en la noche.

Durante esos días, la acumulación de desechos se volvió visible en distintos puntos de la ciudad. Barrios del norte, centro y sur reportaron retrasos en la recolección, mientras los cambios de horario generaron confusión entre los ciudadanos. La reducción de frecuencias y la concentración del servicio en el día provocaron que fundas permanecieran por horas —e incluso días— en las calles, en medio de reclamos por malos olores y riesgos sanitarios.

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“Una vez culminados estos procesos, Guayaquil se reactiva completamente. Todos los horarios de recolección de basura vuelven a la normalidad”, aseguró Alex Anchundia, gerente de Segura EP. Según detalló, el servicio retoma sus dos jornadas habituales: de 07:00 a 16:00 y de 16:00 a 03:00.

El funcionario insistió en la corresponsabilidad ciudadana para evitar que el problema se repita. “Las personas tenemos que ser responsables de sacar la funda en un horario cercano al paso del recolector”, dijo, al advertir que la mala disposición de desechos incide en el taponamiento de sumideros y en anegaciones durante lluvias.

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Transporte y mercados vuelven a operar

La reactivación también alcanza a otros servicios clave de la ciudad. Mercados municipales, Metrovía y Aerovía retoman su operación completa, en un intento por recuperar la dinámica urbana previa a las restricciones.

Durante el toque de queda, añadió, Segura EP operó con cerca de 30.000 cámaras, más de 1.300 agentes y 140 vehículos, varios de ellos en apoyo directo a la Policía Nacional.

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