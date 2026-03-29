Toque de queda en cuatro provincias llega a su fin: ¿Cuándo será la última noche?

Con el toque de queda también terminará la renovación del último estado de excepción decretado por el presidente Noboa

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el toque de queda no se renovará

El plazo de vigencia del toque de queda que rige en cuatro provincias del país concluirá la madrugada del 30 de marzo de 2026. El Ministerio del Interior se pronunció sobre la fecha límite de la medida.

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De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 329, la restricción al derecho a la libre movilidad estaba prevista desde el 15 de marzo de 2026 hasta el fin de la renovación del estado de excepción. Considerando que este fue prorrogado por 30 días a partir del 28 de febrero de 2026, su vigencia concluirá precisamente el 30 de marzo.

En ese contexto, la medida finalizará la madrugada de este lunes. Además, el viernes pasado, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el toque de queda no se extenderá.

Ese mismo día, el funcionario sostuvo que la disposición permitió afectar a los grupos criminales en dos frentes: el impacto directo en sus economías y la detención de cabecillas de organizaciones de delincuencia organizada.

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Posibles medidas en otras provincias

Reimberg también se refirió a la situación en provincias como Esmeraldas y Manabí. Señaló que, de ser necesario, solicitaría al presidente de la República, Daniel Noboa, que se decrete el toque de queda en Esmeraldas.

Con el fin de la última renovación del estado de excepción, queda por definirse si el Gobierno optará, como lo ha hecho desde enero de 2024, por emitir un nuevo decreto para mantener este régimen que debería ser extraordinario, el cual permite, entre otras medidas, la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.

Resultados recientes del toque de queda

Este 29 de marzo de 2026, a un día de la finalización de la medida, el Ministerio del Interior presentó los resultados de los operativos realizados entre el 26 y el 27 de marzo. El toque de queda rige en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, en el horario de 23:00 a 05:00.

Los resultados fueron:

Aprehendidos: 26

Motos retenidas y recuperadas: 7

Reportes de emergencias ECU 911: 464

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