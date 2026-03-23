Toque de queda 2026: estos son los resultados que dejan los operativos en Ecuador

Según el Gobierno, han capturado alrededor de 1.000 personas. Conoce el balance de los primeros 8 días de la medida

Los militares han tomado el control de la seguridad del país.

La aplicación del toque de queda en Ecuador continúa generando interrogantes. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta clave para contener la violencia, en la ciudadanía persisten dudas sobre su efectividad real. La restricción, vigente únicamente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, limita la circulación entre las 23:00 y las 05:00, en un intento por frenar el accionar de estructuras criminales.

A ocho días de su implementación, las autoridades han presentado un balance de los operativos ejecutados durante las noches. Estos son los principales resultados:

Los resultados de los operativos del Gobierno Nacional

982 personas detenidas

Captura de un Objetivo de Alto Valor, alias “Wiwi” o “Teniente”

51 armas blancas y de fuego incautadas

651 vehículos registrados

78 vehículos recuperados

156 motocicletas retenidas

Seis estructuras criminales intervenidas

Una pista clandestina desmantelada en Los Ríos

🚨 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗢 𝗔𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 “𝗟𝗢𝗦 𝗟𝗢𝗕𝗢𝗦” 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗥Í𝗢𝗦



📍Los Ríos | En el sector El Grito, cantón Quevedo, la Policía Nacional ejecutó varios allanamientos que permitieron la aprehensión de tres presuntos integrantes del… pic.twitter.com/zIPxHDkC8e — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) March 23, 2026

Toque de queda entre operativos y dudas ciudadanas

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Más allá de las cifras, el dato que más resalta para el Gobierno es la captura de "Teniente" un presunto cabecilla vinculado a actividades como secuestro, extorsión y sicariato.

El operativo se ejecutó en Guayaquil, en un inmueble que, según las autoridades, funcionaba como centro logístico de una organización delictiva.

Sin embargo, el alcance real de estas acciones abre el debate. Aunque los operativos han permitido incautaciones y detenciones, la medida restrictiva también ha impactado la dinámica social y económica en estas provincias, donde miles de ciudadanos han tenido que reorganizar sus rutinas bajo un esquema de movilidad limitada.

Durante el horario de restricción, únicamente pueden circular fuerzas del orden y personal de emergencia. .

La medida, que se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo, sigue bajo dudas de la ciudadanía. Mientras el Gobierno insiste en que los resultados evidencian capturas y decomisos. Sectores ciudadanos y expertos advierten que el verdadero impacto solo podrá medirse a largo plazo, más allá de las cifras iniciales.

El toque de queda parcial comenzó el 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo en cuatro provincias de Ecuador: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo. GERARDO MENOSCAL

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