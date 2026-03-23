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Los militares han tomado el control de la seguridad del país.CORTESÍA

Toque de queda 2026: estos son los resultados que dejan los operativos en Ecuador

Según el Gobierno, han capturado alrededor de 1.000 personas. Conoce el balance de los primeros 8 días de la medida

La aplicación del toque de queda en Ecuador continúa generando interrogantes. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta clave para contener la violencia, en la ciudadanía persisten dudas sobre su efectividad real. La restricción, vigente únicamente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, limita la circulación entre las 23:00 y las 05:00, en un intento por frenar el accionar de estructuras criminales.

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A ocho días de su implementación, las autoridades han presentado un balance de los operativos ejecutados durante las noches. Estos son los principales resultados:

Los resultados de los operativos del Gobierno Nacional

  •  982 personas detenidas
  •  Captura de un Objetivo de Alto Valor, alias “Wiwi” o “Teniente”
  • 51 armas blancas y de fuego incautadas
  •  651 vehículos registrados
  •  78 vehículos recuperados
  •  156 motocicletas retenidas
  •  Seis estructuras criminales intervenidas
  • Una pista clandestina desmantelada en Los Ríos

Toque de queda entre operativos y dudas ciudadanas

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Más allá de las cifras, el dato que más resalta para el Gobierno es la captura de "Teniente" un presunto cabecilla vinculado a actividades como secuestro, extorsión y sicariato.

El operativo se ejecutó en Guayaquil, en un inmueble que, según las autoridades, funcionaba como centro logístico de una organización delictiva.

Sin embargo, el alcance real de estas acciones abre el debate. Aunque los operativos han permitido incautaciones y detenciones, la medida restrictiva también ha impactado la dinámica social y económica en estas provincias, donde miles de ciudadanos han tenido que reorganizar sus rutinas bajo un esquema de movilidad limitada.

Durante el horario de restricción, únicamente pueden circular fuerzas del orden y personal de emergencia. .

La medida, que se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo, sigue bajo dudas de la ciudadanía. Mientras el Gobierno insiste en que los resultados evidencian capturas y decomisos. Sectores ciudadanos y expertos advierten que el verdadero impacto solo podrá medirse a largo plazo, más allá de las cifras iniciales.

toque de queda en Ecuador
El toque de queda parcial comenzó el 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo en cuatro provincias de Ecuador: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo.GERARDO MENOSCAL

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