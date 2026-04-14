Capturan en Muisne a joven vinculado a sicariato y extorsión de Los Tiguerones

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Policía detiene en Muisne a presunto sicario de Los Tiguerones durante operativo



Joven de 21 años es capturado por extorsión y sicariato en la vía El Salto



Aprehensión en flagrancia deja arma, municiones y celular incautados en Esmeraldas



Un hombre señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Tiguerones fue detenido en Muisne, provincia de Esmeraldas, durante un operativo policial ejecutado en flagrancia. El sospechoso es investigado por su presunta participación en sicariato, extorsión y robo a mano armada en ese sector del cantón.

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De acuerdo con información policial, Jonathan Daniel, de 21 años, operaba principalmente en la vía El Salto, donde habría intimidado de forma reiterada a moradores y transeúntes.

Las autoridades señalan que el sospechoso utilizaba armas de fuego para cometer delitos y ejercer presión contra las víctimas. Las indagaciones se desarrollaron a partir de actividades de inteligencia que permitieron identificar su accionar y ubicarlo en la zona.

Joven de 21 años es capturado por extorsión y sicariato en la vía El Salto.Cortesía

Aprehensión en flagrancia y evidencias incautadas

El operativo concluyó con la aprehensión del sospechoso en flagrancia, momento en el que se decomisaron varios indicios considerados relevantes para la investigación:

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Un teléfono celular

Un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 mm

Cuatro municiones calibre .38 mm

Tres municiones calibre 16 mm

Las evidencias fueron ingresadas bajo cadena de custodia para su análisis dentro del proceso judicial correspondiente.

Investigación por delitos violentos al norte de Esmeraldas

El detenido será procesado conforme a la legislación vigente, mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos violentos registrados en Muisne y sectores aledaños. La Policía no ha descartado que existan más personas involucradas en las actividades delictivas investigadas.

El cantón Muisne forma parte de las zonas donde las autoridades han identificado presencia de estructuras criminales dedicadas a delitos como extorsión, sicariato y tráfico de armas, en el contexto del incremento de la violencia en la provincia de Esmeraldas.