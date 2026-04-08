Operativos simultáneos en 11 provincias dejan 66 detenidos por secuestro y extorsión

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso UNASE ejecuta 32 operativos del 30 marzo al 5 abril en Ecuador contra secuestro y extorsión





Policía detiene 66, ligados a bandas, en Guayaquil, Manabí y más provincias





Liberan 10 víctimas y evitan USD 349.705 en pagos para frenar financiamiento criminal

Entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2026, la Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), ejecutó 32 intervenciones simultáneas en distintas provincias del país como parte de los operativos denominados 'Libertad'.

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Las acciones se desplegaron en Guayaquil, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Playas, Santa Elena, Oriente, Sierra Centro, Santo Domingo y Sierra Norte, bajo la Estrategia Operacional 3D, que busca debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales.

Resultados

66 personas detenidas

22 de ellas vinculadas a organizaciones como Los Lobos, Los Choneros, Los Águilas y Latín Kings.

10 víctimas liberadas de secuestro, quienes recibieron atención médica y fueron reunificadas con sus familias.

Se evitó el pago de $349.705 en extorsiones, afectando directamente las fuentes de financiamiento de estas estructuras.

Se evitó el pago de $349.705 en extorsiones, afectando directamente las fuentes de financiamiento de estas estructuras.Cortesía

Casos relevantes

29 de marzo (Azuay y Manabí): tres detenidos en Chone por extorsionar a un ciudadano de 60 años mediante mensajes intimidatorios.

30 de marzo (Santa Elena y Guayaquil): tres capturados por exigir $10.000 a comerciantes a través de WhatsApp, amenazando con atentar contra su integridad y bienes.

31 de marzo (Manta, Manabí): cinco aprehendidos por solicitar $2.000 a un comerciante, enviando fotos de su domicilio como método de presión.

Las autoridades destacaron que los operativos representan un golpe directo a las estructuras delictivas que operan en varias zonas del país, reforzando la estrategia de seguridad frente a delitos de secuestro y extorsión.