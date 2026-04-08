Reportan gran incendio en fábrica de café al norte de Guayaquil

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un nuevo incendio enciende las alarmas de Guayaquil. Durante el 2026 se han reportado varios siniestros que han afectado a estructuras importantes de la ciudad.

Los Bomberos de Guayaquil ya se encuentran trabajando en el incendio que fue elevado a alarma dos debido a su gran magnitud.

En los últimos meses, Guayaquil ha enfrentado una serie de incendios que han afectado estructuras de relevancia, generando pérdidas materiales y preocupación ciudadana.

Uno de los casos registrados es el siniestro registrado en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, que evidenció la vulnerabilidad ante este tipo de emergencias en zonas urbanas densamente pobladas

Un incendio afecta la fábrica de café en Guayaquil

Esta situación vuelve a encender las alertas tras un nuevo incidente reportado la mañana de este miércoles 8 de abril, cuando se registró un incendio en una fábrica de café situada en el norte de la ciudad, a la altura del centro comercial City Mall.

De acuerdo con los primeros informes, una densa columna de humo comenzó a elevarse desde el inmueble, siendo visible a varios kilómetros de distancia. La magnitud del fuego generó alarma entre moradores del sector y personas que transitaban por la zona, quienes observaron con preocupación cómo las llamas se propagaban.

Testigos indicaron que el humo oscuro cubría gran parte del área, afectando la visibilidad y generando temor por posibles afectaciones mayores.

"Se veía desde lejos, parecía algo grande. La gente empezó a detenerse a mirar ya grabar", relató un ciudadano que se encontró en las inmediaciones del siniestro.

El incidente fue catalogado en nivel de alarma 2, lo que implica un despliegue significativo de unidades de respuesta para intentar controlar la emergencia.

En redes sociales, múltiples usuarios han compartido videos en los que se aprecia la intensidad del fuego y la gran cantidad de humo que emana desde la fábrica.

Las imágenes han circulado ampliamente, incrementando la preocupación de la ciudadanía ante este nuevo evento. Mientras avanzan las labores de control, persiste la incertidumbre sobre el alcance de los daños y las posibles consecuencias de este incendio, que se suma a una serie de eventos similares que han puesto en evidencia los riesgos en zonas industriales y comerciales de la ciudad.