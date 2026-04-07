Detienen a alias Oliver, de 'Los Chechenos', vinculado a secuestros en Esmeraldas

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Capturan a alias Oliver en un operativo en Río Verde, Esmeraldas, señalado como miembro de “Los Chechenos”, una banda vinculada a secuestros, extorsiones y sicariatos. La Policía incautó armas, municiones, vehículos y celulares, mientras investiga su posible relación con un asesinato ocurrido en febrero en San Lorenzo. La intervención se da en una zona clave para el crimen organizado, en medio del repunte de violencia en la provincia.

Un operativo ejecutado en la parroquia Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, dejó como resultado la detención de alias Oliver, señalado como integrante del grupo delictivo Los Chechenos, junto a otra persona presuntamente vinculada a actividades criminales.

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Según información recabada en el lugar del procedimiento, esta estructura estaría relacionada con delitos como secuestros, extorsiones, sicariatos, desapariciones y tráfico ilícito. Además, las investigaciones policiales vinculan a la banda con un asesinato ocurrido en febrero de este año en el cantón San Lorenzo, también en Esmeraldas.

Objetos incautados en la operación

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Dos armas de fuego

Municiones

Alimentadoras

Teléfonos celulares

Una motocicleta

Un vehículo

Estos objetos habrían sido utilizados para la movilización y ejecución de actividades delictivas en la zona norte de la provincia.

Sectores estratégicos en Esmeraldas

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El operativo se desarrolló en un sector considerado estratégico para este tipo de organizaciones, debido a su cercanía con rutas utilizadas para el tránsito ilegal y por la limitada presencia estatal en determinadas áreas rurales y costeras. En los últimos meses, Río Verde y cantones aledaños han sido identificados como puntos de influencia de grupos dedicados al control territorial y economías ilícitas.

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Los dos detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de participación en los delitos atribuidos a la organización criminal y para identificar a otros posibles implicados.

La captura se da en un contexto de creciente violencia en Esmeraldas, provincia que ha experimentado un repunte de hechos criminales asociados a bandas organizadas que disputan control sobre territorios y actividades ilegales, especialmente en la franja fronteriza y zonas portuarias.