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Un inmueble utilizado presuntamente como centro de acopio de armas fue allanado en el cantón Simón Bolívar
Un inmueble utilizado presuntamente como centro de acopio de armas fue allanado en el cantón Simón BolívarCortesía

Allanamiento en Guayas: descubren bodega de armas de Los Águilas en Simón Bolívar

En el cantón Simón Bolívar fue allanada una vivienda usada como presunto centro de acopio de armas del grupo Los Águilas

Un inmueble utilizado presuntamente como centro de acopio de armas fue allanado en el cantón Simón Bolívar, en la provincia de Guayas, durante un operativo de seguridad ejecutado por la fuerza pública.

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Según información policial, la vivienda habría servido como bodega de armamento vinculada al grupo delictivo conocido como Los Águilas, y estaría relacionada con actividades criminales como sicariato y extorsión, delitos que han generado preocupación en esta zona de la provincia.

El procedimiento permitió el allanamiento de una vivienda, donde se hallaron armas y municiones de alto poder letal

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Según información policial, la vivienda habría servido como bodega de armamento vinculada al grupo delictivo conocido como Los Águilas
Según información policial, la vivienda habría servido como bodega de armamento vinculada al grupo delictivo conocido como Los Águilas.Cortesía

indicios incautados en la operación

  • Una subametralladora tipo Mini Uzi
  • Un revólver
  • 55 municiones de calibres 9 milímetros
  • 38, además de una granada, cuyo origen y posible uso serán determinados mediante pericias especializadas.

Durante la intervención también fueron retenidas dos motocicletas, que quedaron bajo custodia para investigaciones posteriores. Estos vehículos podrían estar relacionados con la logística del grupo delictivo o con la comisión de hechos violentos en el sector.

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Las autoridades consideran que el armamento incautado tenía como finalidad abastecer a sicarios y otros integrantes de la estructura criminal, en un contexto de violencia asociado al control territorial y a economías ilegales. La presencia de armas de este tipo evidencia el nivel de organización y capacidad operativa de estas bandas en cantones fuera de los principales ejes urbanos.

El inmueble quedó bajo resguardo mientras se desarrollan las diligencias judiciales para determinar responsabilidades y establecer si existen más personas involucradas en el manejo y almacenamiento del armamento. La Fiscalía deberá definir en las próximas horas el curso del proceso y posibles vinculaciones penales.

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