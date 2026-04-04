La Policía tiene un 'cementerio' de patrulleros dañados afuera de UPC en la Atarazana

Moradores de la ciudadela al norte de Guayaquil denuncian que la falta de vehículos incrementa la inseguridad en el sector

Al menos diez patrulleros de la Policía Nacional se encuentran abandonados y con severos daños mecánicos en los exteriores de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la ciudadela Atarazana, en el norte de Guayaquil, un hecho que limita el patrullaje preventivo y genera reclamos ciudadanos por la creciente vulnerabilidad en la zona.

Un cementerio de vehículos

Llantas desinfladas, sin retrovisores, con hojas secas en su interior, ventanas abajo y convertidos incluso en refugio de gatos. Esta es la realidad de al menos diez patrulleros (entre automóviles y camionetas) de la Policía Nacional que permanecen estacionados afuera de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en la ciudadela Atarazana, en el norte de Guayaquil.

Tanto los vehículos como la estación policial se ven deteriorados y con falta de mantenimiento. MIGUEL CANALES

Tanto los vehículos como la estación policial se ven deteriorados y con falta de mantenimiento. MIGUEL CANALES

Tanto los vehículos como la estación policial se ven deteriorados y con falta de mantenimiento. MIGUEL CANALES

Tatiana Coronel, alcaldesa de Guayaquil: “No le voy a dar de comer a la prensa” Leer más

Lo más insólito es que están alineados en hilera fuera de la UPC, ocupando un considerable espacio de la vía, específicamente en el sexto pasaje, detrás de la iglesia católica Señor de la Buena Esperanza, a cinco cuadras de la aenida plaza Dañín. Las denuncias ciudadanas no cesan por el estado en que se encuentran estos vehículos que, en teoría, deberían contribuir a reducir la inseguridad que azota al norte.

EXPRESO recogió las denuncias ciudadanas en torno a esta situación y comprobó que es más grave de lo que parece. Desde afuera se observa que la puerta principal de la unidad permanece asegurada con cadena y candado. Sin embargo, de repente apareció una mujer policía, quien confirmó a este Diario que, efectivamente, “los vehículos están dañados”.

Pero surge la duda: ¿está operativa la UPC? Según la uniformada, sí, aunque admitió que incluso la puerta presenta daños, por lo que permanece cerrada con aquella cadena y candado. Al solicitar un pronunciamiento oficial de la Policía a cargo de esta zona del norte, la agente compartió el contacto de Jhonny Pazmiño; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Puerta del UPC, con daños evidentes MIGUEL CANALES

El temor ciudadano por la falta de vigilancia

Esta situación enciende las alarmas en la ciudadela. Martha Morán, de 70 años, asegura que cada vez son más los vehículos dañados que se acumulan en la calle y teme que la inseguridad aumente. “Ya ve cómo se acumulan los patrulleros ahí. Es terrible. Deben darles mantenimiento rápido para tener seguridad; parece que esta ciudadela fuera un taller mecánico”, ironizó.

Un comentario similar expresó Gabriel Vite, residente de la ciudadela La FAE, quien espera que los patrulleros sean reparados, ya que, según ella, no observa recorridos policiales en su sector. “La FAE está al lado de Atarazana y ver esos patrulleros abandonados indigna. La Policía debe dar vueltas, tener presencia. ¿Qué demuestra esto? Espero que las autoridades intervengan y no solo para la foto”, manifestó.

Vacaciones de Aquiles Álvarez: Municipio revela días disponibles Leer más

Viviana Jiménez, otra residente de Atarazana, revela que esta situación lleva más de cinco años y que apenas dos vehículos estarían operativos. “Ahí los ves, estacionados, con llantas bajas y cubiertos de polvo por el tiempo que tienen allí”, comenta. Lo que más le preocupa, añade, es que la inseguridad sigue expandiéndose en el norte. Por ello, recientemente iniciaron el trámite para la regularización de rejas en el sector, como una medida de protección ante el temor creciente.

En el lugar también se observan patrulleros provenientes de otras zonas de Guayaquil, como Sauces, lo que evidencia que el problema no es aislado. Durante el recorrido de EXPRESO, vecinos señalaron que la calle es tranquila, pero lamentan que se haya convertido en un “cementerio” de patrullas.

En la visita se comprobó que, además de la pérdida de retrovisores, uno de los vehículos presenta un agujero, presumiblemente causado por un disparo. Otros tienen anotaciones en el parabrisas: uno con fecha 9 de septiembre de 2025 con la palabra “motor”, y otro del 11 de septiembre de 2025 que indica “motor baja compresión”. A esto se suma el problema de que en un costado interno de la UPC hay acumulación de sillas y dos colchones en desuso, lo que refuerza la imagen de abandono en el lugar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!