Mujer muere tras caer de un quinto piso en Guayaquil: se investiga presunto feminicidio

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Claves del caso Mujer falleció tras caer del quinto piso en pleno centro de Guayaquil.



Autoridades investigan posible femicidio o suicidio.



Familiares acusaron a la pareja sentimental de la mujer de haberla empujado.



La noche del martes 7 de abril, un trágico suceso ocurrió en el centro de Guayaquil. Una mujer perdió la vida tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en las calles 9 de Octubre y Los Ríos. El hecho se registró alrededor de las 21:00 y rápidamente atrajo la atención de moradores y transeúntes.

Según versiones preliminares, minutos antes de la caída se escucharon gritos provenientes del inmueble, lo que alertó a los vecinos. La víctima fue identificada como Jennifer Mariuxi Garcés Chipre.

Indagaciones en curso

Las autoridades manejan varias hipótesis para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se contempla un posible femicidio o un suicidio. De manera inicial, moradores señalaron como principal sospechoso a la pareja sentimental de la víctima, quien sería miembro de la Policía Nacional. Sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado oficialmente y forma parte de las investigaciones en desarrollo.

Equipos especializados de Criminalística y Dinased llegaron al lugar cerca de las 23:30 para realizar peritajes, levantar el cuerpo y recabar testimonios que permitan reconstruir los hechos previos a la caída. Otro grupo ingresó al edificio con el objetivo de capturar al sospechoso, mientras se esperaba el informe forense y otros elementos técnicos que determinen con precisión las circunstancias de la muerte.

En Ecuador, el delito de femicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una de las penas más severas del sistema judicial. De comprobarse el acto, el sospechoso enfrentaría una pena de entre 22 y 26 años de privación de libertad, que puede llegar hasta 34 años y 8 meses en casos agravados.

El hecho no solo generó alarma en la comunidad, sino también dolor e indignación entre los familiares de la víctima, quienes llegaron al sitio y acusaron directamente al hombre de haberla empujado. “Lo señalan directamente”, comentó un vecino que presenció la llegada de los allegados.