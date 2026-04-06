Ecuador vs Uruguay Sub 17 EN VIVO hoy: hora, TV y qué necesita para clasificar

La Selección de Ecuador tiene una gran oportunidad este martes 7 de abril del 2026 para asegurarse la clasificación a la siguiente etapa del Sudamericano Sub 17. Incluso, si se dan otros resultados podría acomodarse muy bien para terminar entre los dos primeros lugares del grupo A. Pero todo depende de cómo le vaya ante Uruguay esta tarde.

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Hay que recordar que a la próxima fase pasan los primero cuatro de cada grupo. Sin embargo, los dos primeros son los que clasifican directo al mundial de la categoría que se disputará en Catar este año. Además, esos países también van a la semifinales para definir al campeón del Sudamericano que se disputa en Paraguay.

Mientras que el tercero y el cuarto se juegan su cupo en un duelo con los posicionados en el mismo lugar de la otra zona. Por lo que quedar primero o segundo da más tranquilidad ya que te da un boleto directo a la Copa del Mundo.

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¿Qué necesita Ecuador para clasificar?

Si La Tri vence a Uruguay se asegurará inmediatamente estar entre los cuatro pase lo que pase en las próximas dos jornadas del grupo. Esto debido a que le sacaría cinco unidades cuando a la Celeste solo le quedarían tres por disputar. También se perfilaría de gran manera para quedar entre los dos primeros, pero para asegurar eso depende de otros resultados.

Tras jugar con los uruguayos, la Tricolor descansará la siguiente fecha y en la última jornada se medirá contra Chile que este martes se mide ante Colombia, país que viene de empatar 0-0 con Ecuador. Por lo que si gana ante los Charrúas se asegurará depender de si mismo ante los chilenos, si es que ya no llega clasificado, para terminar entre los dos primeros del grupo A.

Hora y por dónde ver el partido en vivo

El encuentro se disputará en el estadio CARFEM, en Ypané a las 15:00 (hora de Ecuador). El partido será transmitido en vivo por DSports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital DGO.

Posibles alineación de Ecuador

Vaca; Sotomayor, Ordóñez, Chica, González; Cuadrado, Zamora, Quintero, Fragozo, Calle; Guerrero

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