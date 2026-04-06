Lo que hizo Felipe Caicedo para el partido Barcelona SC vs Boca Juniors en Argentina

El periodista Ángel Barrera organizó una rifa para cumplir su sueño de cubrir un partido internacional en Buenos Aires.

Lo que empezó como un sueño personal terminó convirtiéndose en una historia viral cargada de solidaridad y admiración. A inicios de marzo de 2026, el periodista ecuatoriano Ángel Barrera decidió dar un paso valiente: organizar una rifa de una camiseta del Barcelona SC con el objetivo de recaudar fondos y cumplir su anhelo de realizar su primera cobertura internacional, para viajar hasta Buenos Aires para cubrir el encuentro entre Barcelona SC y Boca Juniors en el estadio La Bombonera y Felipe Caicedo fue quien le dio el pase gol.

La meta estaba claramente definida. Barrera lanzó una rifa de 500 números, cada uno con un valor de 2,50 dólares. Con entusiasmo compartió su iniciativa en redes sociales y grupos de aficionados, esperando contar con el respaldo de colegas, amigos y seguidores del fútbol ecuatoriano. Su mensaje fue directo y sincero: pedía ayuda para hacer realidad el sueño de cubrir un partido internacional desde uno de los escenarios más emblemáticos del continente.

Al final todo fue felicidad para Barrera

No sé por donde empezar..... Trataré de ser lo más breve posible. El día sábado se vendieron todos los números, toda esta gestión fue posible gracias a la ayuda de Felipe Caicedo quién compro todos los números que quedaban disponibles.

Como se lo indique por interno y lo diré… pic.twitter.com/VoWw6MvTbP — Ángel Barrera (@AngelBarre20) April 6, 2026

Felipe Caicedo compro los boletos que faltaban

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Sin embargo, con el paso de los días el desafío comenzó a complicarse. A finales de marzo, apenas se habían vendido 200 números y el tiempo para reunir el dinero necesario se reducía cada vez más. El sueño seguía en pie, pero la presión aumentaba.

La historia dio un giro inesperado el sábado 4 de abril. El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo decidió intervenir con un gesto que sorprendió a todos: compró todos los números restantes de la rifa, permitiendo que la meta se cumpliera en su totalidad. El acto fue interpretado como un verdadero “gol solidario” fuera de las canchas.

Felipe Caicedo fue parte de Barcelona SC. en el 2025. GUSTAVO GUAMAN

Una rifa que se hizo viral

La noticia no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la humildad y generosidad del futbolista. Ángel Barrera expresó su emoción en un mensaje público, reconociendo que las palabras no eran suficientes para describir su felicidad y agradeciendo profundamente el gesto del delantero.

Gracias a esta ayuda inesperada, el periodista podrá cumplir su objetivo el 14 de mayo en Argentina y vivir una experiencia que marcará un antes y un después en su carrera profesional, demostrando que la solidaridad también juega un papel fundamental dentro del fútbol.

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