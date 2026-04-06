Real Madrid vs Bayern: EN VIVO, hora, señal de TV, alineaciones e historial

El fútbol europeo vive otra jornada electrizante este martes 7 de abril desde las 14:00 (hora de Ecuador), cuando el Real Madrid reciba al Bayern München en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El compromiso se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.

Se trata de un duelo que reúne a dos de los clubes más laureados del continente y que, además, protagonizan el enfrentamiento más repetido en la historia del torneo. Real Madrid y Bayern München se han visto las caras en 29 ocasiones en la Champions League, consolidando una rivalidad que ha marcado varias generaciones de aficionados al fútbol.

Los goleadores del Real Madrid y Bayern

Lo que dice la historia de estos enfrentamientos

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El historial refleja la grandeza de ambos equipos. El Real Madrid lidera la tabla histórica con 15 títulos de Champions League, mientras que el Bayern München suma seis coronas continentales, cifras que reflejan la jerarquía y tradición ganadora de estas instituciones.

En cuanto a los enfrentamientos recientes, el conjunto español llega con ventaja psicológica. El Real Madrid ha logrado avanzar en las cuatro últimas eliminatorias a doble partido frente al Bayern München, mostrando solidez en los momentos decisivos. Además, el equipo blanco mantiene una racha invicta de nueve encuentros en competiciones UEFA frente al conjunto alemán, lo que fortalece su confianza antes del duelo en el Santiago Bernabéu.

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Las alineaciones probables muestran plantillas repletas de talento y figuras

Real Madrid podría formar con Lunin en el arco; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger y Fran García en defensa; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Thiago Pitarch en el mediocampo; mientras que en ataque aparecerían Mbappé y Vinícius Júnior.

Bayern München alinearía a Neuer en portería; Stanišic, Upamecano, Tah y Laimer en la zaga; Kimmich y Pavlovic en la contención; con Luis Díaz, Gnabry y Olise en funciones ofensivas detrás del delantero Harry Kane.

Todos los números del Real Madrid y Bayern en el 2026

Los entrenadores también dejaron claras sus expectativas. Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo afronta el encuentro con la convicción de avanzar a la siguiente ronda, mientras que Vincent Kompany, entrenador del Bayern München, destacó la importancia de los detalles tácticos y la concentración para sacar un resultado positivo en uno de los estadios más exigentes del mundo.

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