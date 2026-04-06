El caso Robert Arboleda vs Sao Paulo, entra en fase decisiva tras anuncio oficial

Imágenes del jugador compartiendo con amigos en Ecuador confirmaron que salió del país sin autorización institucional

El defensor Robert Arboleda es uno de los más destacados en Brasil

El defensor ecuatoriano Robert Arboleda se convirtió en el protagonista de la polémica futbolística de abril tras ausentarse de la concentración del São Paulo FC y reaparecer en videos difundidos en redes sociales desde Ecuador, situación que encendió las alarmas en el club brasileño que ha tiene un pedido oficial para el zaguero.

La crisis se originó cuando el zaguero no acudió a la convocatoria para el partido frente a Cruzeiro, pese a figurar en la lista oficial del cuerpo técnico. Su ausencia tomó por sorpresa a la dirigencia y al plantel, generando incertidumbre sobre su paradero y provocando una rápida reacción institucional.

Robert Arboleda es parte del equipo principal de Sao Paulo cortesía

Se cansaron en Brasil de esperar

Con el paso de las horas, comenzaron a circular videos que mostraban a Arboleda en Ecuador, compartiendo con amigos en un ambiente relajado. En una de las grabaciones incluso se lo observa participando en la preparación de un asado, pidiendo cortes de carne mientras sus acompañantes lo llaman en tono jocoso “el perdido”. Estas imágenes confirmaron que el jugador se encontraba fuera de Brasil sin autorización del club.

Esto dijo el club de Robert Arboleda

NOTA OFICIAL - ARBOLEDA



O São Paulo Futebol Clube informa que adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não comparece aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo o prazo de 24… pic.twitter.com/4jaMHBdgUF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2026

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Ante la gravedad del caso, São Paulo FC emitió un comunicado oficial en el que notificó formalmente al futbolista y le otorgó un plazo de 24 horas para presentarse y regularizar su situación profesional. El club advirtió que, en caso de no recibir explicaciones dentro del tiempo establecido, tomará medidas disciplinarias adicionales.

El documento establece que el defensor ecuatoriano debe presentarse antes de las 13:17 del martes 7 de abril en São Paulo. La falta de respuesta podría derivar en sanciones contractuales e incluso en un quiebre definitivo en la relación laboral.

Desde Brasil también surgieron versiones que apuntan a un posible desgaste en el vínculo entre Arboleda y la institución paulista, lo que alimenta la incertidumbre sobre su continuidad en el equipo. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la decisión que tomará el club si el jugador no se presenta dentro del plazo fijado.

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