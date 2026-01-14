¿Cómo elegir entre acumular o mensualizar décimos este 2026? paso a paso

El IESS ofrece a los pensionistas la posibilidad de decidir si reciben sus décimos acumulados o mensualizados

El IESS permite a los pensionistas decidir cómo recibir el pago de sus décimos: acumulados en una sola entrega o distribuidos de manera mensual.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) permite a los pensionistas decidir cómo recibir el pago de sus décimos: acumulados en una sola entrega o distribuidos de manera mensual. Se trata de un trámite orientado a ofrecer flexibilidad y adaptarse a las necesidades de cada beneficiario

Los décimos corresponden a la décima tercera y décima cuarta pensión, beneficios reconocidos por la ley. La acumulación significa que el pensionista recibe el monto completo en una fecha determinada, mientras que la mensualización implica que se le entrega un porcentaje cada mes junto con su pensión habitual.

Elegir la mejor opción

La decisión entre acumular o mensualizar los décimos depende de las necesidades personales de cada pensionista:

Acumulación: Es recomendable para quienes prefieren recibir un monto mayor en una sola fecha, por ejemplo, para cubrir gastos importantes, realizar compras grandes o planificar viajes.

Mensualización: Es ideal para quienes buscan estabilidad financiera y prefieren contar con un ingreso adicional cada mes que complemente su pensión regular.

El IESS recomienda evaluar el respaldo ciudadano y las condiciones personales antes de tomar la decisión. Además, el trámite puede modificarse en caso de que el pensionista desee cambiar de modalidad en el futuro.

Requisitos para realizar el trámite

El proceso puede hacerse de manera virtual o presencial, y en ambos casos se requieren documentos básicos:

Clave de acceso al portal IESS: Es indispensable contar con la clave de usuario para ingresar al sistema en línea.

Cédula de ciudadanía: El número debe registrarse en el portal web del IESS para el trámite virtual. En el caso presencial, se debe presentar el documento original en ventanilla.

El trámite virtual se realiza completamente en línea y la respuesta es automática. En cambio, el trámite presencial requiere acudir a las ventanillas de los Centros de Atención al Ciudadano a nivel nacional.

Es importante destacar que el trámite no tiene costo y puede realizarse en cualquier momento del año

Paso a paso: cómo hacer el trámite

El IESS ofrece dos modalidades de atención:

Trámite virtual

Ingrese al portal www.iess.gob.ec. Dé clic en el ícono Trámites Virtuales y seleccione la opción Pensionistas. Acceda a la sección Acumulación o Mensualización de Décimos. Ingrese su número de cédula y clave personal. Seleccione la opción Solicitud Acumulación de Décimos y complete la información requerida. Guarde la solicitud y espere la confirmación automática del sistema.

Trámite presencial

Genere su turno en línea en el portal del IESS, opción Turnos en línea. Ingrese su número de cédula y verifique sus datos de contacto. Recibirá un correo electrónico con un código de verificación. Seleccione provincia, tipo de trámite y agencia de atención. Elija día y hora para su cita y confirme la información. Presente la confirmación del turno en la ventanilla correspondiente junto con su cédula original.

Los canales de atención son en línea (portal web y aplicación) y presencial en los Centros de Atención al Ciudadano. El horario presencial es de lunes a viernes de 08:00 a 17:00.

Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse con Atención al Ciudadano a través del correo electrónico atencionalusuario@iess.gob.ec o al teléfono +593 23945666.

