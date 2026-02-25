Décimos en Ecuador: qué son y cómo calcular el décimo tercero y cuarto sueldo

Décimos en Ecuador: Conozca los plazos de pago para 2026 y aprenda a calcular sus beneficios laborales con precisión

En el ecosistema laboral ecuatoriano, los beneficios conocidos como 'décimos' representan pilares fundamentales para la economía familiar. Estos ingresos extraordinarios, regulados por el Código del Trabajo, no solo actúan como un alivio financiero en épocas de alto consumo, sino que son derechos irrenunciables para todo trabajador bajo relación de dependencia.

Dentro de este esquema se encuentran el décimo tercero y el décimo cuarto sueldo, dos pagos adicionales que forman parte de las obligaciones legales de empleadores del sector público y privado. Ambos cumplen funciones distintas dentro del calendario laboral, pero comparten un mismo propósito: fortalecer la estabilidad económica de los trabajadores.

En 2026, el décimo cuarto sueldo asciende a 482 dólares, monto equivalente al salario básico unificado vigente. Este beneficio, también conocido como bono escolar, fue concebido para respaldar a las familias durante el inicio del año lectivo. Su creación se remonta al 29 de octubre de 1968, en el gobierno de José María Velasco Ibarra, a través de la Ley 68-010, con el propósito de aliviar la carga económica que implica el regreso a clases.

Años antes, en la administración de Carlos Julio Arosemena Monroy, se estableció el décimo tercer sueldo, conocido como aguinaldo navideño, que se paga en diciembre y está vinculado al cierre del año fiscal y a los gastos propios de la temporada.

El cumplimiento adecuado de estos pagos no es un aspecto menor. Una correcta liquidación evita sanciones legales y garantiza transparencia en la relación laboral.

¿Cuándo se paga el décimo tercero y el décimo cuarto?

En el sector público, el décimo tercer sueldo acumulado se cancela en la semana del 14 de noviembre, conforme a los acuerdos emitidos por el Ministerio del Trabajo (MDT).

En el sector privado, en cambio, el plazo máximo para pagar este beneficio es el 24 de diciembre del año correspondiente. El respeto de esta fecha es especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar mayores presiones financieras en esa temporada.

En cuanto al décimo cuarto sueldo, el calendario varía según la región del país.

En la Costa y Galápagos, el pago debe realizarse hasta el 15 de marzo. Mientras tanto, en la Sierra y Amazonía, la fecha límite es el 15 de agosto.

Los trabajadores que hayan laborado durante todo el período recibirán el valor completo de 482 dólares. Si no completaron el año, el monto se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado.

¿Cómo se calcula el décimo tercer sueldo?

Para calcular el décimo tercer sueldo se aplica una fórmula simple: se suma todo lo percibido por el trabajador entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso, y ese total se divide para doce. En este cálculo se incluyen sueldos, horas extras, comisiones y demás ingresos derivados de la actividad laboral. No se toman en cuenta las utilidades, los viáticos ni el décimo cuarto sueldo. El resultado corresponde al valor que debe pagarse hasta el 24 de diciembre.

Si el trabajador no laboró el año completo, recibirá el proporcional correspondiente a los meses trabajados.

¿Cómo se calcula el décimo cuarto sueldo?

El décimo cuarto sueldo se calcula con base en el salario básico unificado.

Para obtener el valor proporcional, se divide 482 dólares para los doce meses del año. El resultado se multiplica por el número de meses trabajados durante el período correspondiente.

Otra opción es utilizar la calculadora disponible en el portal del Ministerio del Trabajo, donde el usuario puede ingresar las horas laboradas cada mes. En una jornada completa se consideran 240 horas mensuales.

Estos beneficios forman parte del sistema de protección laboral en Ecuador y buscan garantizar un ingreso adicional para cubrir necesidades específicas durante el año.

Un derecho laboral que impacta directamente en la economía familiar

Más allá de su carácter obligatorio, el décimo tercero y el décimo cuarto sueldo representan un respaldo clave para la planificación financiera de miles de hogares en Ecuador. Estos ingresos adicionales permiten enfrentar gastos estacionales, reducir deudas o fortalecer el ahorro. Su correcto cálculo y pago oportuno no solo garantizan el cumplimiento de la ley, sino que consolidan una relación laboral transparente y estable entre empleadores y trabajadores.

