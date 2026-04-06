Loffredo: "No siempre podemos tener éxito en todas las operaciones que hacemos"

Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa de Ecuador, declaró el 5 de abril en el programa Vera a su Manera que “no siempre podemos tener éxito en todas las operaciones militares que hacemos”, al referirse a las dificultades de capturar objetivos en territorios fronterizos donde operan grupos armados. El pronunciamiento surgió al explicar por qué no siempre se logra detener a cabecillas pese a tener ubicados sus espacios. En ese contexto, defendió las acciones militares ejecutadas en Sucumbíos contra campamento de ilegal de Comandos de la Frontera. Sus declaraciones pusieron sobre la mesa las limitaciones, pero también la lógica detrás de las acciones militares en esa zona.

El ministro explicó que una de las principales limitaciones es la dinámica de la guerra simétrica. “Estos grupos armados organizados se mimetizan con la población”, señaló, al detallar los desafíos para identificar objetivos en zonas habitadas. Añadió que no es una estrategia nueva ocultar actividades bajo estructuras civiles. Esto, dijo, complica el accionar militar en la frontera norte.

También indicó que el uso de testaferros es una práctica recurrente en estos grupos. Loffredo mencionó a alias “Mono Tole” como uno de los objetivos priorizados desde 2023. Según afirmó, su estructura estaría vinculada a la emboscada en Alto Punino donde murieron 11 militares. Además, lo relacionó con ataques a unidades de inteligencia en Barranca Bermeja.

Operativos contra estructuras armadas en la frontera

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El ministro sostuvo que “Mono Tole” es un objetivo militar tanto para Ecuador como para Colombia. Explicó que desde 2025 se tenía identificado un sitio utilizado como lugar de descanso del grupo. En ese espacio, aseguró, existían instalaciones de entrenamiento. “Había un polígono de arma corta, uno de arma larga, una zona de descanso”, detalló.

Según indicó, ese campamento fue destruido en una primera incursión en 2025. Posteriormente, en 2026, se ejecutó otra operación en la que se atacó la vivienda del presunto líder. Loffredo afirmó que en el lugar se encontraron evidencias visuales. “Está el video donde entra el equipo de Recon de las Fuerzas Armadas”, explicó.

Añadió que en ese registro se observan fotografías del objetivo con su familia. Esto confirmaría el uso del inmueble como refugio. Las operaciones, según dijo, buscan eliminar tanto infraestructura como espacios de resguardo. Todo forma parte de una estrategia integral en la zona fronteriza.

Estrategia militar y destrucción de campamentos

Durante la entrevista, el entrevistador cuestionó la utilidad de bombardear un sitio aparentemente vacío. Frente a ello, Loffredo explicó que estas acciones buscan impedir que los lugares sean reutilizados. Señaló que eliminar estos espacios reduce las opciones de escondite. Además, forma parte de una presión sostenida.

“Sitio que acomoden, sitio que les vamos a destruir hasta quedemos con ustedes”, expresó. Según dijo, este tipo de medidas también impacta en la moral de los grupos armados. La estrategia apunta a debilitar su capacidad de operación. Recalcó que se trata de un enfoque global.

El ministro defendió además el análisis detrás de estas decisiones. “Las estrategias operacionales… están concebidas por personas que tienen mucha más capacidad de análisis”, afirmó. De esta manera respondió a cuestionamientos sobre la lógica de los bombardeos. Insistió en que las decisiones responden a criterios técnicos.

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