Ecuador: estos son los dos feriados nacionales de mayo y sus días no laborables

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El feriado del 1 de mayo en Ecuador se amplía con decreto: el 30 de abril también será día no laborable obligatorio.

Mayo tendrá dos puentes feriados: del 30 de abril al 3 de mayo y del 23 al 25 de mayo por la Batalla de Pichincha.

Ambos feriados son nacionales, aplican al sector público y privado, y forman los fines de semana largos del mes.

El 1 de mayo es feriado todos los años; eso no ha cambiado. Lo que sí cambió es lo que ocurre el día anterior: el Gobierno nacional emitió un decreto ejecutivo para que el jueves 30 de abril también sea día no laborable. No es un gesto voluntario de cada empresa. Es obligatorio, aplica para el sector público y privado, y no se recupera.

El resultado es un bloque de cuatro días seguidos de descanso (del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo) que este año convierte al Día del Trabajo en uno de los puentes más largo del primer semestre.

Y no es el único, puesto que tres semanas después llega el segundo feriado de mayo: la Batalla de Pichincha, que se conmemora cada 24 de mayo. Este año ese día cae domingo, lo que activa de manera automática la norma de traslado: el descanso se pasa al lunes 25 de mayo. Sábado 23, domingo 24 y lunes 25 forman el segundo puente del mes.

El segundo puente de mayo en Ecuador será del 23 al 25 por la conmemoración de la Batalla de Pichincha.EXPRESO

Primer feriado: del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo

El Día Internacional del Trabajo, establecido el 1 de mayo, es el ancla de este primer feriado. Como cae viernes, el fin de semana ya hubiera sido largo de todas formas. Pero el decreto ejecutivo agregó el jueves 30 de abril a la lista de días no laborables.

Eso lo cambia todo. En lugar de tres días, el descanso se extiende a cuatro. Y la condición es nítida: obligatorio y no recuperable. Quien trabaje ese día tiene derecho al recargo que establece la ley.

Segundo feriado: del sábado 23 al lunes 25 de mayo

La Batalla de Pichincha, librada el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán que da nombre a la provincia, es uno de los hitos de la independencia ecuatoriana. Su conmemoración es feriado nacional.

El detalle de 2026 es que el 24 cae domingo. La normativa ecuatoriana tiene una respuesta clara para eso: cuando un feriado nacional coincide con un día de descanso semanal, el día libre se traslada al lunes inmediato. En este caso, al lunes 25 de mayo.

Con el sábado 23 incluido, el puente queda de tres días. Menos que el primero, pero suficiente para planificar.

¿Aplica para todos los trabajadores?

Sí. Ambos feriados rigen en todo el territorio nacional y para todos los regímenes laborales, público y privado.