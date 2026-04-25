Ecuador abre el debate sobre la eutanasia tras primer avance legislativo

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Ecuador camina en el tratamiento de un tema que, para algunos, puede ser complejo y hasta polémico: la eutanasia. El proyecto de ley para su regulación pasó el primer debate en la Asamblea Nacional.

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Casos internacionales que influyen en la conversación

Esta discusión legislativa sumado a casos externos como el de Noelia Castillo en España deben invitarnos como sociedad a un debate profundo sobre una realidad que extiende sus raíces en Ecuador y el mundo. Mal haría el país y sus ciudadanos en abstraerse de esa discusión necesaria.

Mucho más allá de las posturas a favor o en contra, es indispensable que como comunidad se debatan todos los temas, sobre todo, los complejos y que crean crispación.

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Pacientes, médicos y familias: voces clave en la discusión

Solo un debate profundo, alejado de las pasiones y más cercano a las necesidades de los pacientes que atraviesan enfermedades crónicas, de los médicos que los tratan y de los familiares que los acompañan puede aportar a los criterios que ahora necesitan los legisladores; y ellos deben comprometerse a elevar la discusión y no rebajarla.

La eutanasia es un tema que requiere de voces expertas que aporten con su conocimiento. El resultado de la ley que apruebe la Asamblea dejará conformes a unos e inconformes a otros, pero que nazca del análisis más responsable que la sociedad ecuatoriana merece.