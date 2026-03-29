Ley de eutanasia avanza en Ecuador: alertas, riesgos médicos y debates clave

El debate sobre la eutanasia en Ecuador plantea la necesidad de controles médicos, éticos y legales para garantizar decisiones centradas en el paciente.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, que busca regular este procedimiento bajo criterios de dignidad, autonomía y control estatal. La propuesta establece requisitos médicos y comités técnicos para evaluar cada caso. Sin embargo, en medio del avance legislativo, surgen alertas sobre los riesgos médicos asociados a su aplicación.

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EXPRESO se comunicó con el Ministerio de Salud Pública para solicitar una entrevista con María José Pinto sobre el fortalecimiento del sistema de salud y los riesgos médicos de la ley; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. En contraste, la Comisión de Salud, responsable de llevar adelante el proyecto, sí atendió la consulta y compartió sus criterios.

Ante este escenario, también se recurrió a especialistas, quienes plantearon observaciones y recomendaciones orientadas a reducir la incertidumbre en los diagnósticos, prevenir errores clínicos.

Desintonio advierte sobre riesgos legales y vacíos en la Ley de Eutanasia

La asambleísta y miembro de la Comisión de Salud, Victoria Desintonio, advirtió que el principal reto del proyecto de ley de eutanasia es establecer “candados” que eviten riesgos legales, como presiones económicas o familiares. Señaló que, aunque serían casos excepcionales, constituyen una preocupación latente en el debate. “Creo que lo que planteas puede ser una excepción que sí es una preocupación latente (…) y habría que ubicar candados que se generen en la ley”, afirmó.

Nos preocupa que en el acta de defunción se ponga la eutanasia como causa de muerte, por temas de seguros o créditos...La objeción de conciencia tiene que ser personal. Victoria Desintonio Asambleísta de la Comisión de Salud

En esa línea, Desintonio alertó sobre vacíos legales que podrían afectar a pacientes y sus familias, especialmente en seguros o créditos si la eutanasia figura como causa de muerte. Consideró que esto podría generar consecuencias injustas. “Nos preocupa mucho que (…) en el acta de defunción se ubique como causa de muerte la eutanasia (…) porque no es lo mismo que un suicidio y puede afectar seguros o créditos”, explicó.

Asimismo, cuestionó barreras operativas que podrían limitar el acceso seguro al procedimiento, como trámites notariales o burocracia en comités. Insistió en que la ley debe ir acompañada del fortalecimiento del sistema de salud. “No podemos generar procesos burocráticos (…) ni pensar que la ley es la salida cuando no tenemos cuidados paliativos de manera amplia”, sostuvo.

Objeción de conciencia y disponibilidad de profesionales según Desintonio

La normativa debe establecer sanciones severas y claras para los profesionales que distorsionen el proceso, garantizando transparencia en todos los involucrados. Jose Luis Rodriguez Director de la carrera de Medicina de la UG

Finalmente, Desintonio afirmó que “la objeción de conciencia no tiene que ser institucional, puede ser personal… no podemos obligar a un médico a hacer un procedimiento con el que no está de acuerdo”, pero subrayó que el sistema debe garantizar profesionales disponibles. También advirtió riesgos en la creación de listados de objetores.

Por su parte, el director de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, José Luis Rodríguez, advirtió que uno de los principales riesgos médicos es la incertidumbre propia de la ciencia. Indicó que los diagnósticos y tratamientos pueden cambiar con el tiempo. “La medicina no es una ciencia exacta (…) los avances en diagnóstico y tratamiento pueden modificarse con el tiempo”, explicó.

En ese sentido, Rodríguez recalcó la necesidad de filtros técnicos estrictos para evitar decisiones erróneas, mediante equipos multidisciplinarios. Detalló que la evaluación incluye especialistas y profesionales de la salud mental. “Se ha formado un tribunal (…) con especialistas, psicólogos y psiquiatras para definir correctamente si la persona puede continuar el trámite”, indicó.

Riesgos clínicos y operativos en la aplicación de la eutanasia

Se necesita un debate amplio, plural y sin dogmas para definir criterios técnicos en la aplicación de esta norma. Siempre debe primar el interés del paciente, no del sistema de salud. Fernando Cornejo Decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la UTE

Además, alertó sobre riesgos clínicos y operativos durante el procedimiento, sobre todo fuera de entornos hospitalarios completos. También advirtió sobre posibles sesgos o irregularidades. “Debe haber un control (…) y cualquier distorsión del mecanismo debe ser severamente sancionada”, afirmó.

Por otro lado, el psiquiatra y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTE, Fernando Cornejo, sostuvo que el principal riesgo es no abordar la eutanasia desde un enfoque técnico e integral. Planteó un debate sin posturas dogmáticas. “Lo más importante aquí es que se abra un debate amplio, plural y sin dogmas (…) para identificar las características más técnicas para la aplicación de una norma”, afirmó.

En esa línea, Cornejo advirtió que la falta de cuidados paliativos puede influir en la decisión de los pacientes, agravando su sufrimiento por fallas del sistema de salud. “Todavía están muriéndose del dolor porque no hay abastecimiento de medicamentos (…) entonces tenemos que hablar integradamente de todo ese tipo de circunstancias”, indicó.

Ética, formación profesional y control en decisiones de eutanasia

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Finalmente, Cornejo enfatizó que la normativa debe evitar conflictos de interés y garantizar decisiones centradas en el paciente, con controles éticos y médicos. Destacó la importancia de la formación profesional. “El único interés que interviene es el interés del paciente (…) y para eso se requiere un comité de ética asistencial y decisiones colegiadas”, explicó.

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