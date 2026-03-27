¿Qué contempla el proyecto de eutanasia en Ecuador?: El caso Noelia reaviva el debate

El proyecto de ley permite en casos de enfermedades graves e incurables, con consentimiento del paciente y control médico

El debate sobre la eutanasia vuelve a instalarse en Ecuador tras la difusión del denominado caso Noelia.

El debate sobre la eutanasia vuelve a instalarse en Ecuador tras la difusión del denominado caso Noelia, que ha puesto en discusión los límites legales, médicos y éticos sobre el derecho a una muerte asistida. El tema, que hasta hace poco permanecía en segundo plano, ahora se cruza con la agenda legislativa y con demandas ciudadanas que exigen claridad normativa.

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Actualmente, en Ecuador la eutanasia no está regulada y su práctica puede encuadrarse dentro de tipos penales relacionados con la muerte asistida. Sin embargo, el proyecto de ley en análisis —aún sin aprobación— busca establecer un marco legal específico para casos excepcionales.

De acuerdo con el proyecto, la iniciativa contempla que la eutanasia pueda aplicarse únicamente a pacientes con enfermedades graves e incurables, en fase avanzada o terminal, que generen sufrimiento intenso. Además, el procedimiento estaría condicionado a la manifestación libre, expresa e informada del paciente.

La joven quedó parapléjica en 2022 tras un intento de suicidio, tras ser víctima de una violación múltiple. facebook

Un equipo médico verificaría el estado clínico y revisaría requisitos

El texto también plantea la intervención de un equipo médico que verifique el estado clínico y garantice que se cumplan los requisitos establecidos. Entre los puntos clave se incluye la posibilidad de objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud, así como la obligación de que las instituciones sanitarias aseguren el acceso al procedimiento mediante personal no objetor.

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Otro de los aspectos relevantes es el control posterior. El proyecto prevé la creación de instancias de supervisión que revisen cada caso para evitar abusos y asegurar que las decisiones se hayan tomado dentro del marco legal.

Actualmente, lo único permitido en Ecuador es la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, la posibilidad de suspender tratamientos médicos desproporcionados o que no mejoren la calidad de vida del paciente, siempre bajo criterios clínicos. Esta práctica, sin embargo, no equivale a eutanasia ni a suicidio asistido, figuras que seguirían penalizadas.

Por ahora, el proyecto de ley pasó el primer debate, pero su reactivación ocurre en un contexto donde los temas de derechos individuales empiezan a ganar espacio en la agenda pública. La discusión sobre la eutanasia, lejos de resolverse, se perfila como uno de los debates más sensibles en el país.

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